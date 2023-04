1 Karl-Heinz Preuß und seine Frau Alexandra haben in der Corona-Pandemie entschieden, in ihr kleines Café am Wohnsitz in der Aichhalder Straße zu investieren und zu vergrößern. Foto: Herzog

Vom Maurergesellen zum Pralinen- und Tortenhersteller, Café-Betreiber, Gastwirt und Arbeitgeber. Der Sulgener Karl-Heinz Preuß hat bislang eine berufliche Karriere hingelegt, die bemerkenswert ist.









Zehn Jahre ist es her, als der gelernte Maurer Karl-Heinz Preuß als Quereinsteiger in den „süßen Bereich“ wechselte. Er tauschte praktisch Kelle mit Schöpflöffel und legte an der Handwerkskammer Konstanz die Prüfung zur Herstellung von Pralinen und Schokolade ab. Bereits zwei Jahre später, 2015, fasste Preuß den Entschluss, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ein baute ein früheres Kinderzimmer in der Wohnung in der Aichhalder Straße in einen Verkaufsraum mit Theke und Regalen um.