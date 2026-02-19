Gastronomie in Schopfheim: Im Freibad geht der „Pommes-Mann“ von Bord

Gastronom Tesfaldet „Tessy“ Reda hört nach fünf Jahre als Pächter des Schopfheimer Schwimmbadkiosks auf, um sich voll und ganz auf sein neues „ParkCafé“ zu konzentrieren.
Das Schwimmbad und kein Ende: Als ob es um die Freizeiteinrichtung im Oberfeld und deren Zukunft nicht schon genug Wellenschlag gäbe – Stichwort: Konflikt und Bürgerentscheid in Sachen Naturbad -, muss die Stadt dort jetzt auch noch einen personellen Aderlass verkraften: Tesfaldet („Tessy“) Reda, der den Kiosk am Beckenrand vor fünf Jahren übernahm und auf Erfolgskurs trimmte, geht von Bord.