Gastronomie in Schönwald

2 Das "Klosterstüble" in Schönwalds Ortsmitte. Foto: Börsig-Kienzler

Die Wirte des Klosterstüble in Schönwald ziehen sich aus der Gastronomie zurück. Wie es mit dem Gasthaus nun weitergeht.















Schönwald - Nach 16 Jahren endet das Engagement von Petra und Hannes Hoffmann im "Klosterstüble" in Schönwald. Der Wirt ist 72 Jahre alt, und seine zwar deutlich jüngere Frau Petra hat sich von einem schweren Sturz mit kompliziertem Bruch im vergangenen Winter nicht wirklich gut erholt.

"Das ist tatsächlich der Grund, dass wir nun aufhören", erklärt das Paar. Wenn die Chefin nach kurzer Zeit Schmerzen im Bein hat und das anschwillt, gehe es einfach nicht mehr. "Wir hatten hier 16 wirklich schöne Jahre, selbst in den schwierigen Zeiten der letzten beiden Corona-Jahre haben uns unsere treuen Gäste enorm unterstützt", erzählt Hannes Hoffmann.

Hätten gerne weitergemacht

"Wir gehen mit zwei weinenden Augen", gesteht das Wirtepaar. Neben vielen Stammgästen kamen auch regelmäßig Besucher, die ihre Ferientage im Kurort verbringen, von allen Seiten habe man ihr Engagement geschätzt.

Sehr gerne hätten sie trotz des Alters weitergemacht, weil sie sich wirklich wohlgefühlt hätten im Dorf, in dem sie auch in der Vereinslandschaft integriert sind. Doch die Gesundheit lasse das einfach nicht mehr zu, zumal auch Köchin Irene Wende das Rentenalter erreicht habe – mit einer der Gründe, weshalb ihr Sohn das Haus nicht weiterführen kann. Daher werden sie die liebenswerte Gaststätte zum 8. Januar 2023 vorläufig schließen. Danach werde einiges renoviert.

Es geht am 15. Januar mit neuen Wirten weiter

Die gute Nachricht: Voraussichtlich am 15. Januar wird die Gaststätte von der Familie Münch übernommen, die derzeit noch in Bayern tätig ist. "Unsere Gutscheine behalten vollumfänglich ihre Gültigkeit, dazu haben unsere Nachfolger versichert, dass sie auch die Karte weitgehend beibehalten werden", freute sich das Paar im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und ein kleines Zuckerl gibt es obendrauf: Die letzten Tage vor der Rente hat das "Klosterstüble" in der Ortsmitte keinen Ruhetag.