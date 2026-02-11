Gastronomie in Schömberg: Ein Döner wie ein Superheld

Ali Sezgin hat am Marktplatz in Schömberg den Dönerimbiss „Batman“ eröffnet. Neben den Klassikern ist auch türkisches Frühstück erhältlich.
Gut gewürztes Fleisch vom Drehspieß, frischer Salat und all das in knusprigem Brot – für manche Menschen ist der Döner selbst bereits ein Superheld, insbesondere nach langwierigen Überstunden auf der Arbeit oder durchzechten Nächten in den Clubs und Bars der Gegend. Da passt es doch wie die Faust aufs Auge, dass der beliebteste Snack Deutschlands in Schömberg nun mit dem Dönerladen „Batman“ gewürdigt wird – könnte man meinen. Doch eigentlich verhält es sich ganz anders.