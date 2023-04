1 Pola Gene Spallek (von links), Christine und Alex Benedek und Marion Klaiber sind nun für die Gäste da. Foto: Ziechaus

Das traditionsreiche Restaurant in nun wieder geöffnet.









Neu eröffnet ist der Gasthof Adler als Boutique Hotel und Restaurant in der Mitte von Schiltach mit Pola Gene Spallek, Christine und Alex Benedek und Marion Klaiber. In neuer Gestaltung bietet das ebenerdige Restaurant 40 Plätze, für die Reservierung empfohlen wird. Tradition und Moderne fusioniert der Küchenchef in seiner saisonal und regional ausgerichteten Küche. Zwei schöne Erkerzimmer und acht modern ausgestattete Zimmer warten auf Gäste in historischer Umgebung.