Gastronomie in Schiltach: Dieses Café zählt zu den besten in Deutschland

Dieses Café zählt zu den besten in Deutschland

Gastronomie in Schiltach

1 Inhaber Holger Messer (Zweiter von links) und sein Team sind stolz auf die Auszeichnung. Foto: Niklas Ortmann

Das Gourmetmagazin Feinschmecker hat die „500 besten Cafés und Röstereien in Deutschland 2025“ gekürt. In den Guide hat es auch ein Café aus Schiltach geschafft.









Link kopiert



Die Tester der „Feinschmecker“-Redaktion waren in ganz Deutschland unterwegs, um die 500 besten Cafés und Röstereien des Landes zu finden – natürlich anonym. Da wundert es nicht, dass Holger Messer bis vor wenigen Tagen noch gar nicht wusste, dass auch sein Café unter die Lupe genommen wurde. Umso größer ist die Freude des Geschäftsführers des Café Bachbeck in Schiltach über die Aufnahme in den „Feinschmecker“-Guide. „Das macht uns natürlich sehr stolz“, betont Messer.