Gastronomie in Schiltach: Das bietet die Kultkneipe Welschdorf zum zehnjährigen Bestehen

Es war ein echtes Wagnis, das Diana Schuler und Oliver Moosmann vor zehn Jahren eingegangen sind.
Seit diesem Zeitpunkt rocken sie nun das „Welschdorf“ in Hinterlehengericht. Längst ist die Kneipe zum absoluten Kult geworden. Ob Ska, Punk oder Reggae, ob Brassmusik, Weihnachtsmarkt, Wandergesellen oder gar der Lumpenball der Schuhu-Hexen: Die Bandbreite im „Welschdorf“ ist enorm. Zudem ist dort das Label Randale Records angesiedelt, das mit dem Metalacker Tennenbronn kooperiert und ganz nebenbei wird auch noch der Mini-Supermarkt „Tante Welschdorf“ umgetrieben.