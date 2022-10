Betreiber verlassen den "Adler" in Schiltach – Nachfolgersuche läuft

Nach fast fünf Jahren sagen Genevieve und Roger Meier in wenigen Wochen "Ciao" zu Schiltach. Das Wirte-Ehepaar zieht weiter – und für das Hotel und Restaurant "Adler" im Herzen der Stadt wird ein neuer Pächter gesucht.















Schiltach - Am 24. Dezember werden Roger und Genevieve Meier das letzte Mal ihre Gäste im Restaurant bewirten, gewissermaßen als kleines "Christkindgeschenk" für die Schiltacher. Der Hotelbetrieb bleibt noch bis Ende Januar 2023 geöffnet. Ende Februar dann endet der Pachtvertrag und die beiden Gastronomen zieht es weiter. Wohin genau, ist noch offen. "Dorthin, wo Meeresrauschen im Hintergrund ist", verrät Genevieve Meier.

Sie und ihr Mann sind beide Anfang 50 und damit in ihrer Lebensmitte. Ihre drei Kinder sind erwachsen. Nach dem Vertragsende wollen sie sich eine Auszeit nehmen und neu orientieren. "Wir haben Ideen, über die wir dann mit Zeit recherchieren werden, und freuen uns auf die neue Lebensetappe", sagen sie beiden. Sie wollen noch einmal etwas Neues anfangen für die nächsten zehn oder 15 Jahre.

"Der ›Adler‹ fliegt wieder"

"Wir haben eine wunderschöne Zeit hier gehab. Es war uns eine Ehre, das wunderschöne, 1604 gebaute Haus wieder zum Erwachen zu bringen: Der ›Adler‹ fliegt wieder", versichert sie. "Wir konnten unsere Ideen verwirklichen. Es war viel Arbeit, hat aber gleichzeitig Spaß gemacht. Und wir haben als Familie zusammen gut gewirtschaftet, darauf sind wir stolz", erklärt ihr Mann.

Im Frühjahr 2018 hatten Genevieve und Roger Meier den "Adler" übernommen. Mit den beiden hatte Thomas Fiedler, Geschäftsführer der Fiedler Vermögensverwaltung aus Dornhan, nach langer Suche die passenden Pächter für das historische, von ihm aufwendig und liebevoll restaurierte Gasthaus gefunden.

Bürgermeister findet Lob

Bürgermeister Thomas Haas findet es schade, das Meier und seine Frau Schiltach verlassen: "Die Meiers haben wirklich einen tollen Job gemacht im ›Adler‹ und eine feste Kundschaft gewonnen." Auch die Unternehmen in Schiltach hätten das Angebot gerne genutzt. Haas hofft, dass es Fiedler gelingt, wieder einen Pächter für ein gastronomisches Angebot dieser Klasse finden. Beim Bürgersaal bleibe aber ohnehin alles beim Alten. Der Vertrag über die Nutzung durch die Stadt Schiltach sei vom Wechsel des Pächters unberührt.

Gute Kritik der Unternehmen

Auch Fiedler bedauert den Weggang: "In den viereinhalb Jahren haben die Meiers wirklich etwas geschaffen, es ist gut gelaufen, trotz der Pandemie. Und es hat sich auch ein freundschaftliches Verhältnis mit ihnen entwickelt." Auch mit den Unternehmen vor Ort, zum Beispiel mit BBS, Hansgrohe und Vega, sei die Kooperation gut gewesen. Gerade von den Geschäftskunden seien sehr positive Rückmeldungen zur Gastronomie und Ausstattung der Zimmer gekommen. "Auch die Gesellschafter der Vermögensverwalter KG haben das Restaurant und Hotel bei einer Eigentümerversammlung genutzt und waren begeistert", berichtet Fiedler.

Gespräche laufen bereits

Er möchte sich wie schon bei der ersten Pächtersuche wieder die nötige Zeit nehmen, um in Ruhe einen passenden Nachfolger zu finden: Mehrere Interessenten seien schon an ihn herangetreten. Und zwar solche, die es in dem bisherigen gehobenen Stil weiterführen könnten. Es habe auch schon Termine dazu gegeben und nach Fiedlers kommende Woche endendem Urlaub gingen die Gespräche weiter. "Der ›Adler‹ ist eine Superchance mit einem fliegenden Start für den neuen Pächter", versichert Fiedler.