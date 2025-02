Keine Diskussion um Flächenfraß Tennenbronner Festhalle passiert Gemeinderat

Erste Arbeiten am Tennenbronner Dorfweiher fanden in Vorbereitung auf das Bauprojekt „Festhalle Tennenbronn“ bereits statt, nun verabschiedete der Gemeinderat den Bebauungsplan. Kritik am einhergehenden Flächenfraß gab es im Gemeinderat keine.