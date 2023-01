Gastronomie in Schiltach

Das historische und aufwendig restaurierte Restaurant und Hotel Adler in der Schiltacher Hauptstraße wird Alex Benedek als Pächter übernehmen. Das bestätigte Thomas Fiedler, Geschäftsführer der Fiedler GmbH & Co Vermögensverwaltungs KG aus Dornhan, auf Anfrage unserer Redaktion.















Schiltach - Die Gäste des Restaurants hatten die exklusive Küche, Geschäftsreisende der großen Firmen vor Ort die großzügigen Zimmer des Hotels geschätzt. So hatten alle gehofft, dass die Suche nach einem neuen geeigneten Pächters nicht zu lange dauert.

Lange Suche

Im Frühjahr 2018 hatten Genevieve und Roger Meier den Adler übernommen. Mit den beiden hatte Fiedler damals nach langer Suche die passenden Pächter für das historische, von ihm aufwendig und liebevoll restaurierte Gasthaus gefunden. Nach fast fünf Jahren sagten Genevieve und Roger Meier aber "Ciao" zu Schiltach, das Wirte-Ehepaar wollte weiter ziehen.

Fiedler teilte mit, dass der Pachtvertrag mit dem neuen Pächter seit Weihnachten unterschrieben ist und ab April läuft, Benedek aber schon im März die Schlüssel habe. Die großen Unternehmen in Schiltach wollten die Zimmer des Hotels "nahtlos weiter nutzen können". Benedek teilte auf Anfrage mit, dass er am 1. April starten wolle.

Hohes kulinarisches Niveau

Benedek stammt aus München und hat dort in der Spitzengastronomie gearbeitet, danach auf dem gleichen hohen kulinarischen Level in der Eventgastronomie am Rhein. Kostproben seines Könnens sollen die Schiltacher sogar schon auf einem Stand beim Weihnachtsmarkt genossen haben. Fiedler äußerte sich zufrieden, dass er unter der Reihe von Interessenten einen Pächter gefunden hat, der das bisherige hohe kulinarische Niveau des Adler halten und weiterentwickeln könne.

Benedek hat auch einen familiären Bezug zur Fachwerkstadt: Er ist mit einer Schiltacherin verheiratet, das Paar hat zwei kleine Kinder und wohnt schon seit einigen Jahren in Schiltach.