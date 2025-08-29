Gastronomie in Rümmingen: Das Gasthaus Sonne hat neue Pächter

1 Der 22-jährige Klodian Deruishi eröffnet am Montag mit seinen Eltern ein griechisches Restaurant im Gasthaus Sonne. Foto: Nina Lipp Nach mehr als eineinhalb Jahres des Leerstandes hat die „Sonne“ einen neuen Betreiber: Am Montag öffnet die Familie Deruishi dort ihr griechisches Restaurant.







Auf dem Parkplatz hinter dem Gasthaus Sonne stehen am Freitagmorgen mehrere Busse, die dazugehörenden Handwerker sind in den Innenräumen des Gasthofes beschäftigt. Bis zur Eröffnung am Montag gibt es noch viel zu tun. Unter anderem muss das Gas für den neuen Drehgrill angeschlossen werden, erzählt Klodian Deruishi. Der 22-jährige Albanier ist der neue Pächter des Gasthofes „Sonne“ in Rümmingen, zusammen mit seinen Eltern Shkelqim und Merita Deruishi wird er dort traditionelle griechische Küche anbieten. „Die Frage, warum wir griechische Spezialitäten anbieten, wird oft gestellt“, lacht er und erzählt, die Familie habe lange in Griechenland gelebt und liebe die dortige Küche. Seine Mutter sei Köchin, und auch der Vater sei gastroerfahren, er wird im neuen Restaurant die Theke meistern. Klodian Deruishi selbst wird den Service übernehmen, bis zu sechs Angestellte unterstützen die Familie. Am Montag soll es losgehen: Um sich den neuen Nachbarn vorzustellen, lädt die Familie Deruishi ab 17.30 zum kalten Fingerfood-Buffet – kostenfrei.