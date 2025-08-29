Gastronomie in Rümmingen: Das Gasthaus Sonne hat neue Pächter
Der 22-jährige Klodian Deruishi eröffnet am Montag mit seinen Eltern ein griechisches Restaurant im Gasthaus Sonne. Foto: Nina Lipp

Nach mehr als eineinhalb Jahres des Leerstandes hat die „Sonne“ einen neuen Betreiber: Am Montag öffnet die Familie Deruishi dort ihr griechisches Restaurant.

Auf dem Parkplatz hinter dem Gasthaus Sonne stehen am Freitagmorgen mehrere Busse, die dazugehörenden Handwerker sind in den Innenräumen des Gasthofes beschäftigt. Bis zur Eröffnung am Montag gibt es noch viel zu tun. Unter anderem muss das Gas für den neuen Drehgrill angeschlossen werden, erzählt Klodian Deruishi. Der 22-jährige Albanier ist der neue Pächter des Gasthofes „Sonne“ in Rümmingen, zusammen mit seinen Eltern Shkelqim und Merita Deruishi wird er dort traditionelle griechische Küche anbieten. „Die Frage, warum wir griechische Spezialitäten anbieten, wird oft gestellt“, lacht er und erzählt, die Familie habe lange in Griechenland gelebt und liebe die dortige Küche. Seine Mutter sei Köchin, und auch der Vater sei gastroerfahren, er wird im neuen Restaurant die Theke meistern. Klodian Deruishi selbst wird den Service übernehmen, bis zu sechs Angestellte unterstützen die Familie. Am Montag soll es losgehen: Um sich den neuen Nachbarn vorzustellen, lädt die Familie Deruishi ab 17.30 zum kalten Fingerfood-Buffet – kostenfrei.

 

Für griechisches Flair wurde der Innenraum, in dem bis zu 80 Gäste Platz finden, etwas umgestaltet, die Theke neu gestrichen, den Wänden wurde eine Steinmauer-Optik verpasst, und natürlich dürfen mediterran anmutende Büsten nicht fehlen. Insgesamt bekomme der Innenraum mehr Licht, so Deruishi. Die übernommene Küche sei zwar gut ausgestattet, aber eher für italienisch-deutsche Gerichte konzipiert gewesen. Bifteki, Souvlaki, Gyros: die griechische Küche ist besonders für gegrilltes Schweinefleisch bekannt. Dafür sei ein moderner Drehgrill angeschafft worden – darauf gegrillt werde das Fleisch rundherum wunderbar kross, schwärmt Klodian Deruishi. Die Speisekarte orientiere sich an der Speisekarte des „El Greco“ in Rheinfelden-Herten, das seine ältere Schwester Ledina Kugja mit ihrem Ehemann betreibt.

Für ihren Neustart in Rümmingen ist die Familie von Bad Säckingen in die Wohnung im Gasthof umgezogen. Vater Shkelqim Derushi merkt man die Anspannung an, „viel Arbeit“, sagt er im Vorbeigehen, mit einem Lächeln auf den Lippen.

Sein Sohn erzählt, er habe durch einen Zufall entdeckt, dass das Gasthaus, das vor einigen Jahren renoviert wurde und seit Anfang 2024 geschlossen ist, einen neuen Pächter sucht. Zusammen mit seinen Eltern hat er die Gaststätte, zu der 14 Hotelzimmer gehören, besucht, sie habe ihnen auf Anhieb gefallen.

 