Gastronomie in Rottweil: Kot im Lager - „Beanstandungen haben wir sofort behoben“

Eine Lebensmittelkontrolle im „Souk Kitchen“ in der Markthalle bringt Mängel ans Licht. Eigentümer Jens von Stamm klärt auf. Der Imbiss-Betreiber möchte sich nicht äußern.

Eine Kontrolle im „Souk Kitchen“ in der Markthalle in Rottweil hat so manchen Hygienemangel in der Küche des Imbisses ans Licht gebracht. Aber auch ein weiteres Problem wurde dabei aufgedeckt. „Ja, wir hatten Ratten im Gebäude, die offenbar durch die Kanalisation in den Keller kamen“, sagt Jens von Stamm, Eigentümer der Markthalle, auf die Problematik angesprochen.

Jens von Stamm macht klar: Er habe nach der Kontrolle sofort eine Schädlingsbekämpferin aus Wehingen beauftragt, sich darum zu kümmern. „Wir hatten die Situation zum Glück schnell im Griff“, informiert von Stamm erleichtert. Auch einige bauliche Maßnahmen habe man daraufhin ausgeführt, damit die unliebsamen Nager künftig nicht mehr ins Gebäude gelangen können. „Und es gibt jetzt auch ein Monitoring, mit dem wir überwachen, dass die Nager draußen bleiben“, lässt er wissen. Eine Gefahr für die Besucher besteht nicht.

Aber auch im Souk Kitchen, dem Imbiss von Murat Altan, wurden die Kontrolleure der unteren Lebensmittelüberwachungsbehörde am 16. April fündig, informiert das Landratsamt jetzt. Es habe zahlreiche Beanstandungen gegeben. Die Abgabe von Speisen sei zunächst untersagt worden.

Verschmutzte Küchenwerkzeuge

So wurden im Lager an unterschiedlichen Stellen teilweise „erhebliche Mengen Schadnagerkot vorgefunden“. Neben der Teigknetmaschine befanden sich laut Behörde zwei neue verschlossene Mehlsäcke mit deutlichen Fraßspuren sowie ein halbvoller, offener Mehlsack. „Die Herstellung von Pizzateig hat am Vortag im Lager stattgefunden. Während der Kontrolle wurde aus den Teiglingen Pizza zum Zweck des Inverkehrbringens hergestellt“, heißt es in dem Bericht.

Die Pizzen waren nicht sicher/nicht verkehrsfähig. Alle zur Verwendung vorgehaltenen Bedarfsgegenstände in der Küche waren bei Produktionsbeginn (alt-)verschmutzt, teilt die Behörde mit. Es habe die Gefahr einer Kontamination von Lebensmitteln bestanden. Auch Küchenwerkzeuge, wie Dosenöffner, Zangen, Schneebesen, Pfannenwender und weitere, waren laut den Kontrolleuren (alt‑)verschmutzt und wurden in einem verschmutzten Behälter aufbewahrt. In einem Sieb befanden sich Reste von gegartem Dönerfleisch, ist zu erfahren. Der Kessel der Teigknetmaschine im Lager war altverschmutzt, heißt es in dem Bericht weiter.

Schon einen Tag später die Freigabe

Offene Lebensmittel, die Teiglinge für Pizzen und das gesamte Mehl sind noch während der Kontrolle entsorgt worden und ein Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen wurde sofort eingerichtet, teilt die Behörde überdies mit. Sämtliche verschmutzte Bedarfsgegenstände wurden im Nachgang der Kontrolle gereinigt. So konnte die Abgabe von Speisen bereits einen Tag später, am 17. April, wieder erlaubt werden.

Murat Altan, der Inhaber des Souk Kitchen möchte auf Nachfrage hin, keine Stellungnahme abgeben. Der Betrieb läuft wieder.