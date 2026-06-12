Gastronomie in Rottweil: Kot im Lager - „Beanstandungen haben wir sofort behoben“

Eine Lebensmittelkontrolle im „Souk Kitchen“ in der Markthalle bringt Mängel ans Licht. Eigentümer Jens von Stamm klärt auf. Der Imbiss-Betreiber möchte sich nicht äußern.
Eine Kontrolle im „Souk Kitchen“ in der Markthalle in Rottweil hat so manchen Hygienemangel in der Küche des Imbisses ans Licht gebracht. Aber auch ein weiteres Problem wurde dabei aufgedeckt. „Ja, wir hatten Ratten im Gebäude, die offenbar durch die Kanalisation in den Keller kamen“, sagt Jens von Stamm, Eigentümer der Markthalle, auf die Problematik angesprochen.