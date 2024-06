1 Das „Potpourri“ hat dieser Tage in der Markthalle eröffnet. Jeannette Völker ist begeistert vom neuen Standort. Foto: Siegmeier

Mit dem Potpourri in der Markthalle und der Pastabar Vulpiani in der Hochmaiengasse haben am Montag gleich zwei Gastrobetriebe ihre Eröffnung gefeiert. „Sommer-Becher“ steht auch in den Startlöchern.









„Wir sind so froh und glücklich, endlich hier an unserem neuen Standort in der Markthalle eröffnen zu können“. Jeannette Völker vom „Potpourri“ steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Und auch die Gäste sind begeistert von der neuen Location.