In der Osteria Nr. 1 geht es wieder weiter

Gastronomie in Rottweil

1 Sie freuen sich, dass es in der "Osteria Nr. 1" endlich wieder weitergeht: (von links) Denis Fogliaresi, Salva Dispensieri, Vito di Frensa und Gaetano Milia. Foto: Siegmeier

"Aus persönlichen Gründen geschlossen", heißt es noch immer auf dem Schild der "Osteria Nr. 1" in der Rottweiler Stadionstraße. Doch es tut sich was im ehemaligen Allgäustüble.

Rottweil - Wer in den vergangenen Tagen am ehemaligen Allgäustüble vorbeikam, der merkte schnell, dass es hinter den geschlossenen Türen des italienischen Restaurants nicht ruhig ist. Die Fenster sind frisch geputzt, die Hecke ist geschnitten, die Speisekarte wieder im Schaukasten, und auch die Schilder am Haus sind angebracht. Lediglich die Terrassenmöbel fehlen noch.

Auf Nachfrage verkünden Salva und Gaetano freudestrahlend: "Es geht wieder weiter in der Osteria Nr. 1". Die beiden freuen sich schon jetzt darauf, ihre Gäste ab morgen, Donnerstag, wieder begrüßen und kulinarisch verwöhnen zu dürfen, denn so mancher Stammgast dürfte zunächst überrascht gewesen sein, als die Pforten im September plötzlich geschlossen blieben.

Neuer Inhaber

Der einstige Inhaber soll Corona-Hilfen erschlichen haben und wurde verhaftet. Der Betrieb ruhte seither. "Neun Monate und 20 Tage hatten wir zu", bedauert Salva. Jetzt werde es Zeit, dass es weiter geht. Inzwischen gibt es mit Denis Fogliaresi einen neuen Inhaber.

Der Name Fogliaresi ist in der Osteria nicht unbekannt. Von 2009 bis 2018 war der Vater von Denis, Bruno Fogliaresi, Inhaber des Restaurants und sorgte für kulinarische Leckerbissen. Denis Fogliaresi setzt diese Tradition nun fort.

So wie gehabt

Ihm ist es wichtig, die bekannte Speisekarte zunächst einmal beizubehalten. "Es wird alles wieder so, wie unsere Gäste es kennen", versichern Salva und Gaetano. Bereits ausgestellte Gutscheine können noch eingelöst werden.

Um die Gäste künftig noch optimaler bekochen zu können, wurde in eine neue Küche und zwei neue Pizzaöfen investiert. Alles ist bereit und wartet auf den Einsatz.

Ab Donnerstagmittag ist geöffnet. Bedauerlich sei allerdings, dass die Osteria die bekannte Telefonnummer nicht behalten konnte und nun unter neuer Nummer, Telefon 0741/34 88 70 35 erreichbar sein wird. Und: Erst am kommenden Samstag wird das Telefon freigeschaltet sein, bedauern Salva und Gaetano. "Die Leute können aber einfach so vorbeikommen", sagen sie.