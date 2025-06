Gastronomie in Rottweil: Im Goldenen Apfel geht es weiter

Gastronomie in Rottweil

1 Ein Teil des Apfelteams mit dem neuen Wirt Samuel Haftstein (Zweiter von links) und seiner Mutter Diana Haftstein (Mitte). Foto: Siegmeier Das Traditionslokal in der Rottweiler Flöttlinstorstraße wurde am Samstag feierlich wiedereröffnet. Samuel Haftstein und sein Team freuen sich auf den Neustart.







Link kopiert



Feiner Käse, Speck, Wurstsalat und viele andere Schmankerln hatte Samuel Haftstein für die Gäste vorbereitet, die sich am Samstag zur feierlichen Eröffnung des „Goldenen Apfels“ angesagt hatten. Und sie kamen zahlreich, um den neuen Apfelwirt zu begrüßen, ihm alles Gute zu wünschen, und natürlich, um zu schauen, was der „Apfel“ künftig so zu bieten hat.