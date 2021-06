1 Auch das Bettlinsbad wird am Freitag die Pforten wieder öffnen, nachdem es keine Testpflicht mehr für den Außenbereich gibt. Foto: Siegmeier

Für die Außengastronomie besteht nun keine Testpflicht mehr. Bei den Gastronomen aus Rottweil macht sich Erleichterung breit, denn bisher haben sich die Gäste noch zurückgehalten.

Rottweil - "Endlich", dürfte sich so mancher Gastronom am Sonntagabend gedacht haben, als vom Landratsamt die Nachricht eintrudelte, dass für die Außengastronomie keine Testpflicht mehr besteht. Viele Plätze in den Restaurants und Gaststätten blieben in den vergangenen Wochen leer – der erwartete Ansturm blieb zum Bedauern vieler Gastronomen aus. Jetzt gibt es Hoffnung.

