Café und Bar – neuer Pächter bringt wieder Leben in den Hauptbahnhof

Gastronomie in Rottweil

1 Der neue Pächter Ralf Kullrich hat sich einen Traum erfüllt. Foto: Otto

Gute Nachrichten aus der Kneipen- und Gastroszene: Im Bahnhof in Rottweil hat wieder eine Bar eröffnet. Wir waren vor Ort.









Link kopiert



Der „Hauptbahnhof“ ist in Rottweil ein Begriff – nicht nur wegen der Züge am – normalen – Bahnhof, sondern weil die Bar gleichen Namens viele Jahre lang ein Anziehungspunkt für Nachtschwärmer war. Doch Anfang diesen Jahres gingen in der großen Bar im Bahnhofsgebäude die Lichter aus.