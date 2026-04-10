Gastronomie in Rottenburg: Biergarten und Restaurant im Schänzle bekommen neue Pächter

Die Draußen-Saison startet ohne einen der schönsten Biergärten der Region: Die MJ’s-Betreiber mussten schließen.

Nach vier Jahren ist Schluss: Das MJ’s im Rottenburger Schänzle hat geschlossen. Der Pachtvertrag der Jung-Gastronomen, die den Betrieb dort 2022 übernommen hatten, lief aus und wurde nicht verlängert. Die Eigentümer der Immobilie, Susanne Dittrich und Patrizio Piras, verhandeln aber bereits mit einem potenziellen neuen Pächter. Und sind zuversichtlich, dass noch diesen Sommer der Betrieb wieder aufgenommen wird und Gäste im Biergarten am Neckar bewirtet werden können.

2013 wurde das Schänzle zum S&P Das Restaurant im Schänzle eröffnete 2009, damals noch mit Wirt Wolfgang Greiner, der davor im Schänzle bereits fünf Jahre lang einen Biergarten betrieben hatte. Mit dem von den Architekten Winfried Baur und Frank Schillinger entworfenen Gebäude wurde die Location zum Ganzjahres-Restaurant. 2013 übernahmen Susanne Dittrich und Patrizio Piras das Restaurant, das als S&P mit italienischer Küche einen Höhenflug erlebte und treue Stammkundschaft an sich binden konnte. 2022 beschloss das Paar jedoch, aus privaten Gründen aus der Gastro-Branche auszusteigen, und zog nach Norddeutschland.

Der Übergang zu den neuen Pächtern damals war fließend, allerdings unter erschwerten Bedingungen: Vor dem Restaurant war das Schänzle zur Dauerbaustelle geworden. Und die Nachwehen von Corona waren ebenfalls noch zu spüren. Doch nun ist der vordere Schänzle-Park aufgehübscht, mit einem Wasserspielplatz direkt neben dem Restaurant, die Baustelle ist weg. Das Restaurant kam aber mit den neuen Pächtern trotzdem nie richtig in die Gänge. Gäste berichten dieser Zeitung von anhaltenden Schwierigkeiten im Service.

Auch die Bisinger „Rose“ ist geschlossen

Auch in Bisingen, wo das Gastro-Team des MJ’s 2024 die „Rose“ übernommen hatte, lief es offenbar nicht rund. Das Restaurant dort ist seit Ostern geschlossen. Die Pächter des MJ’s haben auf unsere Anfrage nicht geantwortet.

Wer der künftige Betreiber des Schänzle-Restaurants sein wird und welche Küche dort angeboten wird, dazu wollen Dittrich und Piras noch nichts sagen. Die Verhandlungen laufen noch. Es sei aber ein Gastronom, der bereits Erfahrungen mit dem Betrieb einer Gaststätte habe. Nachdem das MJ’s geschlossen hat, hat Dittrich bereits Rückfragen aus Rottenburg erhalten, ob sie das Schänzle nicht selbst wieder bewirtschaften wollen. Nein, sagt Dittrich und lacht, definitiv nicht.