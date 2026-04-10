Gastronomie in Rottenburg: Biergarten und Restaurant im Schänzle bekommen neue Pächter

Die Draußen-Saison startet ohne einen der schönsten Biergärten der Region: Die MJ’s-Betreiber mussten schließen.
Nach vier Jahren ist Schluss: Das MJ’s im Rottenburger Schänzle hat geschlossen. Der Pachtvertrag der Jung-Gastronomen, die den Betrieb dort 2022 übernommen hatten, lief aus und wurde nicht verlängert. Die Eigentümer der Immobilie, Susanne Dittrich und Patrizio Piras, verhandeln aber bereits mit einem potenziellen neuen Pächter. Und sind zuversichtlich, dass noch diesen Sommer der Betrieb wieder aufgenommen wird und Gäste im Biergarten am Neckar bewirtet werden können.