Gastronomie in Oberschopfheim: So will der Ortsvorsteher gegen das Wirtschaftssterben vorgehen

1 Im Juni schließt das Café „Olympia und macht im Juli mit einem neuen Pächter wieder auf. Foto: Bohnert-Seidel

Beim Café „Olympia“ gibt es im Sommer erneut einen Pächterwechsel. Der Eigentümer des Gebäudes nahm dies zum Anlass einen Brief an den Ortsvorsteher zu verfassen.









Link kopiert



In Oberschopfheim gibt es nur noch wenige Lokale, in denen sich die Menschen treffen können. Ein Lokal nach dem anderen hat in der Ortsmitte geschlossen. Zur Fasent war das Wirtschaftssterben ein allumfassendes Thema. Chöre haben es besungen und Gruppen das Thema für den Fasentsumzug aufgegriffen. In Oberschopfheim schließt das „Olympia“ mit Pächter Thomas Karl im Juni. Zwischen der Übergabe und Neueröffnung sollen nur wenige Tage verstreichen, in denen das „Olympia“ geschlossen wäre, erklärte Ortsvorsteher Michael Jäckle in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Anlass war für ihn ein Brief des Eigentümers des Gebäudes, in dem der Inhaber das Wirtschaftssterben selbst thematisierte.