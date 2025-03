Straßenbau in Neubulach Mitte des Jahres beginnen die Arbeiten für die Kanäle

In Neubulach wird fleißig gebaut. Bauamtsleiter Gerhard Schlecht hat einiges zu tun. Beim Bau der Wasserleitungen und Kanäle in der Teinacher Straße und im Teuchelweg in Liebelsberg soll er daher durch ein externes Büro entlastet werden. Es steht einiges an.