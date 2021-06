Gastronomie in Oberndorf

1 Vor allem die Testpflicht hält manche Gäste noch von einem Besuch im Restaurant oder in der Gaststätte ab, sind sich die Oberndorfer Gastronomen einig. (Symbolfoto) Foto: © Mickis Fotowelt_Andreas Prott – stock.adobe.com

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Freude pur – oder überwiegen doch die Zweifel? Kommen jetzt genügend Gäste oder schreckt die Testpflicht doch viele Besucher ab? Wir haben uns bei vier Oberndorfer Gastronomen umgehört, wie sie die ersten Tage im "Vor-Ort-Betrieb" empfunden haben.

Oberndorf - Lange sieben Monate musste die Gastronomie enorm leiden. Ein normaler Restaurantbetrieb war nicht möglich, es gab nur die Chance, durch einen To Go-Verkauf Einnahmen zu erzielen. Seit ein paar Tagen ist dies wieder anders, wenngleich ein Gaststättenbesuch an die 3G-Regel gebunden ist. Die Normalität ist also noch nicht erreicht, das bestätigen uns auch einheitlich die befragten Lokale, aber die Freude, endlich wieder Gäste bedienen zu dürfen, ist ebenfalls zu spüren.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen