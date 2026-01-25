Gastronomie in Oberndorf: Weniger Steuer, mehr Chaos? Was die Gastro-Senkung wirklich bringt

Die gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen sollte der Gastronomie Erleichterung bringen. In der Praxis sorgt sie jedoch vor allem für komplizierte Regelungen.
Seit dem 1. Januar ist die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent gesunken. Was im ersten Moment nach einem Segen für die Gastronomie klingt, erweist sich in der Praxis als komplizierte Angelegenheit. Wir haben uns bei Gastronomen in Oberndorf umgehört, die berichten, was die Steuersenkung für sie und letztlich die Kundschaft bedeutet.