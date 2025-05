Gastronomie in Oberndorf: Neues Konzept fürs Turnerheim – und ein gelüftetes Geheimnis

Gastronomie in Oberndorf

1 Äußerlich wird sich am Turnerheim – bis auf die Terrasse – nicht viel verändern, im Inneren schon: Ein vergrößertes Team sorgt für frischen Wind und deftige Hausmannskost. Foto: Cools

Frischer Wind im Turnerheim: Nach dem Prinzip „alter Pächter, neues Konzept“ erzählt der neue Wirt, womit er die Gäste begeistern will. Und es gibt noch eine große Neuigkeit: So will Pächter Selman Gashi einem Traditionslokal wieder Leben einhauchen.









Das Team im Turnerheim in der Austraße wird vergrößert. Kein Wunder: Schließlich hat Pächter Selman Gashi mit dem „Delle Rose“ auf dem Lindenhof – das Lokal führt er bereits seit 2015 – schon alle Hände voll zu tun. Und dann gibt es da noch ein neues altes Objekt in Oberndorf, das er aus dem Dornröschenschlaf wecken will.