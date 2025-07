Gastronomie in Oberndorf

1 Joachim und Kristine Junger waren Stammgäste im Café Krönchen. Jetzt eröffnen sie ihr eigenes Café an dieser Stelle. Foto: Cools Die Schließung des Café Krönchen am Schuhmarktplatz war ein herber Schlag für die Oberndorfer. Jetzt die gute Nachricht: Es geht weiter – mit neuem Inhaber und neuem Konzept.







Jahrelang war das Café Krönchen in der Oberstadt eine feste Größe, wenn es um gemütliche Treffen oder kleine Veranstaltungen ging. Die überraschende Schließung wurde von vielen bedauert. Umso größer dürfte die Freude darüber sein, dass ein Nachfolger bereits in den Startlöchern steht. Wir haben ihn in Oberndorf getroffen.