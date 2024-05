Gastronomie in Oberndorf

1 Das neue gastronomische Angebot in Oberndorf fußt auf drei Säulen – deshalb, und weil es drei Brüder betreiben, heißt es „Tres“. Lothar Kopf hat die Verpachtung in die Wege geleitet und freut sich mit Bürgermeister Matthias Winter über die Eröffnung. Foto: Wagner

Das „Tres“ bringt neues Leben und Fine Dining ins Alte Rathaus









Nach einer langen Umbauphase war es am Samstagabend endlich soweit: Das Alte Rathaus in der Oberndorfer Oberstadt präsentiert sich in neuem Glanz, und Gäste aus Nah und Fern sind herzlich willkommen und zur Einkehr eingeladen.