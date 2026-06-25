Gastronomie in Nagolds Stadtpark: Stadt bekommt mächtig Gegenwind

Nach dem Willen der Stadtverwaltung soll das Café am Kleb erweitert werden. Doch da hat man im Rathaus die Rechnung ohne den Gemeinderat gemacht.

Momentan ist der Stadtpark Kleb ein Ort der Baustellen: der Spielplatz, die Reste des Monster-Abwasserprojekts, das Klebbähnle. Angesichts dieser Baustellen dachte man sich bei der Stadt, dass man doch in diesem Schwung auch noch ein weiteres Kleb-Projekt angehen könnte: die Erweiterung des zur Landesgartenschau als Bewirtungsstützpunkt erbauten Café am Kleb am nördlichen Ende des Parks.

Vieles wurde bereits erledigt: Die Baugenehmigung besteht, die Feinplanung wurde vorangetrieben und sogar der Förderantrag durch das Programm LEADER Heckengäu wurde – einigermaßen überraschend – schon genehmigt. Was bedeutet, dass den vorgesehenen außerplanmäßigen Ausgaben der Stadt in Höhe von 350.000 Euro Fördermittel in Höhe von 118.000 Euro gegenüberstehen.

Verwaltung hat mit dem Projekt „gehadert“

Das Projekt stelle einen weiteren wichtigen Baustein im Zusammenhang mit dem neuen Klebspielplatz und der Erweiterung des Klebbähnles dar, warb die Verwaltung in der Vorlage für den Gemeinderat für das Projekt. Das erweiterte Café komplettiere das innerstädtische Freizeitangebot.

Und auch in der Sitzung selbst warb Oberbürgermeister mit warmen Worten für die Pläne. Aber schnell wurde in der Sitzung klar, dass das Plädoyer des Rathauschefs nicht reichen würde, das Vorhaben durchzubringen. Schon die Aussage von Bauamtschef Rafael Beier zeigte, dass die Meinungen im Rathaus auseinandergehen. Man habe intern schon mit dem Projekt „gehadert“, gab Beier zu. Setze man die Pläne um, bekomme man „wenig für viel Geld“, so Beier weiter.

Der Spielplatz ist in unmittelbarer Nähe des Cafés. Foto: Bernklau

Auch CDU-Fraktionschef Carl Christian Hirsch suchte angesichts von Kosten von 11.000 Euro pro Quadratmeter nach Alternativen. FDP-Fraktionschef Jürgen Gutekunst bezweifelte stark, dass die Kosten von 350.000 Euro und der dafür erzielte Nutzen in diesem Fall zusammenpassen. Dieser Meinung schloss sich auch Ex-AfD-Fraktionschef Gunther Schöttle an: „Das werden wir an dieser Stelle nicht hinbekommen.“

Café nach Art der Burgbewirtung betreiben?

„350.000 Euro sind einfach zu viel“, stellte auch Eberhard Haizmann (Freie Wähler) klar, der dafür plädierte, mit einfacheren Mitteln zum Ziel zu kommen. Auch Siegrid Plaschke, stellvertretende Vorsitzende des City-Vereins, plädierte dafür, an dieser Stelle nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um die Nutzfläche für das Café zu erweitern. Für sie könnten etwa Iglus für den Außenbereich infrage kommen. Jürgen Gutekunst kann es sich vorstellen, dass das Café nach Art der Burgbewirtung an Wochenenden von Vereinen betrieben wird.

Angesichts von so viel Gegenwind und Bedenken gerieten die Stadt und ihre Spitze in die Defensive. „Ich verkämpfe mich dafür nicht“, machte Jürgen Großmann deutlich. Man werde jetzt innerhalb der Stadtverwaltung nach Mitteln und Wegen suchen, den Bau günstiger umzusetzen, und die Erweiterung des Cafés dann noch einmal im Rat vorzulegen. Endgültig von dem Vorhaben abrücken wollte und will Großmann nicht: Mit diesem Vorgehen seien die Pläne „nicht endgültig beerdigt“, betonte der OB zum Abschluss der Debatte. Bis nach der Sommerpause werde man ein neues und günstigeres Konzept vorstellen, versprach Großmann.