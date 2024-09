Gastronomie in Nagold: Die Texeria ist eine ungewöhnliche Kantine

Gastronomie in Nagold

1 OB Jürgen Großmann (rechts) gratuliert Kantinenleiterin Annalena Winter zu einem Platz unter den Top 50 beim Kantinentest. Foto: Thomas Rahmann

Seit Oktober 2021 hat das Dekra Congresshotel in Altensteig-Wart den Kantinenbetrieb am Texoversum unter dem Namen Texeria übernommen – und geöffnet. Ob „Mum day“ oder „After work chilling“ – der Betrieb versucht explizit das Kantinen-Image abzustreifen.









Gegenüber dem Eingang hängt eine große Tapete, auf der kunstvoll eine Menge von Vogelfedern abgebildet sind, hier und da steht ein modern designter Sessel, an einer Wand ein Sofa-Sitzbereich, an einer anderen eine Art Sitztribüne mit verschiedenen Stufen. Mittendrin ein Bücher-Tausch-Regal und ein großer Bildschirm, auf dem ein Imagevideo läuft. Beim Blick durch die großen Fenster rundum dominiert die Farbe grün und auch in den weiten Innenräumen stehen zahlreiche Pflanzen.