Gastronomie in Müllheim: Erneuter Leerstand – das Tempel-Restaurant hat geschlossen

Auch der zweite Versuch, in dem Tempel-Gebäude in Müllheim ein gastronomisches Angebot zu etablieren, ist gescheitert. Die Sparkasse als Verpächterin bedauert die Schließung.

Die Entscheidung, das Restaurant an der Werderstraße zu schließen, sei „nach reiflicher Überlegung“ gefallen, teilt der scheidende Pächter Andreas Liffers auf der Internetseite des Tempels mit. In diesem Zusammenhang bedankt er sich auch bei den Gästen und erklärt, dass es den Beteiligten „nicht leichtgefallen“ sei, dieses Kapitel zu beenden.

Erst im März 2025 neu eröffnet Liffers, der seit 2015 das Restaurant „Neunzehn“ im Golfclub Markgräflerland in Kandern betreibt, hatte erst Anfang März 2025 Eröffnung im „Tempel“ gefeiert. Das Gebäude im Stil eines antiken Tempels gehört der Sparkasse Markgräflerland und wurde von der früheren Bezirkssparkasse Müllheim 1912 gebaut und bezogen. Die Bank ist somit Verpächter der Räumlichkeiten, in denen das Tempel-Restaurant betrieben wird.

Das Lokal in der Müllheimer Innenstadt führte Liffers seit März als Tagesbar unter der Bezeichnung „Tempel by Gourmettogo“ mit Frühstücksangeboten und Business-Lunch. Zuvor waren die Räume mehr als ein Jahr leergestanden, nachdem der Vorgänger, Markus Gradel, den Betrieb Ende 2023 eingestellt hatte. Gradel war der erste Betreiber des Tempel-Restaurants, das Anfang 2022 seine Pforten öffnete.

Im Zuge des Neubaus

Das denkmalgeschützte Gebäude mit dem klassizistischen Äußeren war zuvor entsprechend saniert und eingerichtet worden. Dies geschah im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Sparkassenareals und dem Neubau des Kundencenters.

Gradel eröffnete das Lokal im Februar 2022. Seine Küche wurde von Gault & Millau mit einer roten Haube ausgezeichnet – trotzdem war nach knapp zwei Jahren wieder Schluss.

Andreas Liffers hatte das Tempel-Restaurant Anfang März 2025 übernommen. Foto: Duc Tran

Zum zweiten Mal Leerstand

Vier Jahre nach der Eröffnung des Tempel-Restaurants gibt es nun also zum zweiten Mal einen Leerstand. „Wir bedauern die Schließung sehr“, teilt die Sparkasse Markgräflerland auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Gastronomische Angebote leisten grundsätzlich einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität und Vielfalt der Müllheimer Innenstadt“, führt Sparkassen-Sprecherin Simone Weis aus.

Künftige Nutzung offen

Wie die Räume künftig genutzt werden, ist derzeit noch offen. Dazu heißt es: „Selbstverständlich machen wir uns bereits Gedanken über eine künftige Nutzung der Räumlichkeiten. Diese Überlegungen befinden sich derzeit jedoch noch in einem frühen Stadium, so dass wir hierzu aktuell keine konkreten Angaben machen können.“