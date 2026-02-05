Gastronomie in Müllheim: Erneuter Leerstand – das Tempel-Restaurant hat geschlossen

Auch der zweite Versuch, in dem Tempel-Gebäude in Müllheim ein gastronomisches Angebot zu etablieren, ist gescheitert. Die Sparkasse als Verpächterin bedauert die Schließung.
Die Entscheidung, das Restaurant an der Werderstraße zu schließen, sei „nach reiflicher Überlegung“ gefallen, teilt der scheidende Pächter Andreas Liffers auf der Internetseite des Tempels mit. In diesem Zusammenhang bedankt er sich auch bei den Gästen und erklärt, dass es den Beteiligten „nicht leichtgefallen“ sei, dieses Kapitel zu beenden.