1 Gülbey und Sevim Baydar freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Kundschaft. Foto: Schneider

Gülbey und Sevim Baydar von „Lara Kebap & Pizza“ ziehen ins „Rössle“ um. Beide freuen sich auf die neuen Möglichkeiten in der Gaststätte. Gemeinsam mit der Kundschaft – ihrer „Familie“, wie sie sagen – wollen sie einen Ort des Essens und Treffens schaffen.









Am Vortag der großen Eröffnung stehen Gülbey und Sevim Baydar noch in der Küche des „Rössle“ und sind eifrig am Schrubben, um ihr neues Domizil in Hochglanz erstrahlen zu lassen.