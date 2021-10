Gastronomie in Mönchweiler

Überraschendes eröffnet sich dem Besucher im Mönchweiler Gewerbegebiet. Dort, im Lärchenweg, haben sich Maria Thoma und Natascha Brugger den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Aus einem eher schlichten Industriebau ist dort ein ansprechendes Restaurant entstanden.















Mönchweiler - Die Gastronominnen haben vor allem die Belegschaften der umliegenden Gewerbegebiete im Auge. Deshalb auch der Name ihres neu eröffneten Gastraumes: Die Kantine. Nach langer Umbauphase sind die Türen aber nicht nur für die Erwerbstätigen im Egert geöffnet – alle Gäste sind willkommen. Egal, ob man sich gemütlich niederlassen will, das Essen mit in den Betrieb oder nach Hause nehmen möchte, alles ist möglich.