Gastronomie in Lörrach: Wann das beliebte Café Pape wieder öffnet

Erst muss das Lörracher Café Pape aufgrund eines Wasserschadens schließen, nun ist auch noch das ganze Gebäude eingerüstet. Was hat das für die Zukunft zu bedeuten?
Die wichtigste Nachricht zuerst: „Wir machen wieder auf!“ Der Geschäftsführer des Café Pape im Herzen Lörrachs, Tim Heuser, wird schon seit der vorübergehenden Schließung seines Cafés Mitte März aufgrund eines großen Wasserschadens permanent auf der Straße angesprochen, wie es denn nun weitergeht. In das Café, das im Erdgeschoss des markanten Eckgebäudes aus dem Jahr 1903 liegt, war Mitte März durch ein Rohr in der Wand ein enormer Wasserschwall eingedrungen. Seit wenigen Tagen ist indes das komplette Gebäude auch noch eingerüstet, was Stammgäste und Passanten zusätzlich irritiert.