Gastronomie in Lörrach: Wann das beliebte Café Pape wieder öffnet

Erst muss das Lörracher Café Pape aufgrund eines Wasserschadens schließen, nun ist auch noch das ganze Gebäude eingerüstet. Was hat das für die Zukunft zu bedeuten?

Die wichtigste Nachricht zuerst: „Wir machen wieder auf!“ Der Geschäftsführer des Café Pape im Herzen Lörrachs, Tim Heuser, wird schon seit der vorübergehenden Schließung seines Cafés Mitte März aufgrund eines großen Wasserschadens permanent auf der Straße angesprochen, wie es denn nun weitergeht. In das Café, das im Erdgeschoss des markanten Eckgebäudes aus dem Jahr 1903 liegt, war Mitte März durch ein Rohr in der Wand ein enormer Wasserschwall eingedrungen. Seit wenigen Tagen ist indes das komplette Gebäude auch noch eingerüstet, was Stammgäste und Passanten zusätzlich irritiert.

Wasserschwall drang in das Gebäude ein „Ich war selbst überrascht von diesen Bauarbeiten“, sagt Heuser auf Nachfrage. Mit dem Wasserschaden in seinem Gastro-Betrieb habe das aber gar nichts zu tun. Vielmehr müssten drei Kamine auf dem Dach erneuert werden. Zusätzlich werden die Fassade aufgefrischt und Schlupfwespen-Nester entfernt. Parallel dazu laufen im Café-Bereich die Renovierungsarbeiten weiter auf Hochtouren.

Es gibt noch viel zu tun beim Café Pape. Foto: Ainoa Rohrbach Nacarino

Schon viel geschafft

Nun aber laufen seit Wochen die Renovierungsarbeiten. Es sei schon relativ viel getrocknet. Rund um die Uhr arbeitet ein Entwässerungsgerät, mit Gebläse wird die Luft bewegt, um die Feuchtigkeit herauszusaugen, Infrarot-Platten sorgen dafür, dass möglichst viel Feuchte verdampft. Die Wände des Altbaus seien extrem dick, daher dauere das seine Zeit.

Viele der elektrischen Leitungen seien inzwischen modernisiert, ein Schrank im vorderen Bereich des Cafés ist bereits erneuert worden. Die Café-Bestuhlung war zum Glück nicht vom Wasserschaden betroffen und ist einsatzbereit.

Erzwungene Ruhephase weckt auch Ideen

„Zwei bis drei Wochen wird es aber wohl dauern, bis wieder eröffnet werden kann“, kalkuliert Tim Heuser. „Wir sitzen hier wie auf Kohlen.“

Neue kreative Ideen

Andererseits sei die erzwungene Ruhe-Phase gut für kreative Ideen. Denn schon vor dem Wasserschaden war es beschlossene Sache, dass der Bereich der Backstube umgebaut und künftig als Gastraum genutzt werden soll. Hier wird derzeit intensiv gestrichen, geputzt und gewerkelt. Heuser ist nun auf der Suche nach passender Möblierung. Die soll nämlich ziemlich speziell werden. Geplant sind massive Holztische und -stühle, gerne in antikem beziehungsweise Biedermeier-Stil. „Wer also Zuhause noch schöne Oma-Möbel stehen hat, kann sich gerne bei uns melden.“

Der zeitliche Puffer hat bei ihm weitere Projekt-Ideen ausgelöst. So soll der neue Gastro-Bereich auch für Feiern und geschlossene Gesellschaften geöffnet werden. Und Heuser denkt über einen Sonntagsbrunch nach. „Der Sonntag ist ja in Lörrach ziemlich mau.“

Möbel und Koch gesucht

Nun aber hofft er, Anfang Mai wieder öffnen zu können. „Wir hoffen und bangen.“

Neben massiven Möbeln sucht er im übrigen auch händeringend einen Koch. „Mit fantastischen Arbeitszeiten“, wie er lachend betont.