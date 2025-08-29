Gastronomie in Lörrach: Neustart im Brauhaus Lasser

Das Brauhaus Lasser in Lörrach wird ab Montag unter neuer Regie weitergeführt. Die Brauerei will den Neustart nutzen, um das Thema „Bier“ noch stärker ins Zentrum zu stellen.
Die Privatbrauerei Lasser und das Restaurant Brauhaus Lasser sind eng miteinander verbunden. Betriebswirtschaftlich mögen beide getrennt arbeiten, gleichwohl bildeten sie eine Einheit unter dem Dach des Firmennamens, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Walter am Freitag. Den Gastro-Betrieb zu schließen, sei für ihn nicht in Frage gekommen, zumal der Zuspruch der Gäste immer da war.