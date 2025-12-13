Gastronomie in Lörrach: Mick Gäntzels Taverne im Drei König nimmt Gestalt an

Mick Gäntzel wird seine Taverne im Januar eröffnen. Für dieses Jahr hat’s nicht ganz gereicht, aber ihr Charakter ist klar erkennbar. Und: Gäste können vor Jahresende reinschnuppern.
Im ersten Obergeschoss des Drei König wird geschafft – kein Zweifel. Material, das in den kommenden Tagen und Wochen verarbeitet wird, Deko-Gegenstände, die nur darauf warten, an der richtigen Stelle platziert zu werden, Werkzeug: Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants sind kaum wiederzuerkennen, aber die gestalterische Handschrift ist unverkennbar.