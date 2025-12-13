Gastronomie in Lörrach: Mick Gäntzels Taverne im Drei König nimmt Gestalt an

Mick Gäntzel wird seine Taverne im Januar eröffnen. Für dieses Jahr hat’s nicht ganz gereicht, aber ihr Charakter ist klar erkennbar. Und: Gäste können vor Jahresende reinschnuppern.

Im ersten Obergeschoss des Drei König wird geschafft – kein Zweifel. Material, das in den kommenden Tagen und Wochen verarbeitet wird, Deko-Gegenstände, die nur darauf warten, an der richtigen Stelle platziert zu werden, Werkzeug: Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants sind kaum wiederzuerkennen, aber die gestalterische Handschrift ist unverkennbar.

Die Stadt selbst ist Teil des Konzepts Einen eher rustikalen, unkomplizierten, im besten Sinne einfachen und einladenden Ort, an dem Menschen zusammenkommen, will Gäntzel schaffen – das hatte der neue Pächter beim ersten Gespräch Anfang Oktober versichert. Diese Idee spiegelt sich deutlich im Interieur seines neuen Projekts wider: viel Holz, ein neuer großzügiger Bar-Tresen, hier und da wurde Mauerwerk frei gelegt.

Und: Die Stadt selbst ist Teil des Konzepts, das zur Belebung dieser Stadt beitragen soll. An der Wand der Balkon-Seite sind historische Aufnahmen Lörrachs zu sehen. Als Vorlage für die Repros dienten insbesondere Originale aus dem Lörracher Stadtarchiv und Fotografien aus dem Fundus des Chronisten der Lörracher Fasnacht, Klaus Breitenfeld, der im September vergangenen Jahres viel zu früh verstarb. Die Bilder wurden von seinen Angehörigen zur Verfügung gestellt, erklärt Gäntzel. Gegenüber blickt der Betrachter auf ein großflächiges Werk von Markus Stern: Es zeigt die Burg Rötteln.

Viel Arbeit ins „Feintuning“ investiert

Nun freuen sich Gäntzel und sein Kompagnon Dr. Matthias Kasa auf die Eröffnung: in der zweiten Januarhälfte. Die leichte Verzögerung sei schlicht der Tatsache geschuldet, dass letztlich noch mehr Arbeit ins „Feintuning“ investiert werde, als ursprünglich angedacht war.

An der Wand der Taverne sind historische Aufnahmen der Stadt zu sehen. Foto: Konrad

Indes: Die Baustellensituation soll bald beendet sein. Am 24. und 31. Dezember können Gäste ins Provisorium reinschnuppern und schon mal einen Eindruck von der künftigen Taverne im Herzen der Stadt gewinnen.