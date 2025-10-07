Der Käpt’ n übernimmt das Drei König: Mick Gäntzel, Betreiber des Heimathafen, ist neuer Pächter der namhaften Adresse. Gegenüber unserer Zeitung erläutert er sein Konzept.
Tradition trifft Innovation: So könnte der Ansatz des Gastronomen beschrieben werden. Er wolle mit seiner Version des Drei König den Gedanken des regionalen Gasthauses wieder stärker zur Geltung bringen, sagte Gäntzel am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein Ansatz, der mehr und mehr verloren gehe. Gleichzeitig ebnet er neue Wege zu diesem repräsentativen Ort.