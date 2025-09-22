Gastronomie in Lörrach: Kulinarischer Rundgang durch Lörrach

Ein von der Touristinformation organisierter Streifzug durch das regionale Gastronomieangebot der Lerchenstadt stieß auf großes Interesse.
„Ne Trunk in Ehre, wer will’s verwehre“, prostete Stadtführerin Ute Schönbett am Freitagnachmittag ihren zwölf Gästen im 20. Stock des Hotels Stadt Lörrach mit einem Trinkspruch Johann Peter Hebels zu. Zum Auftakt der kulinarischen Führung „Erlebnishunger und Wissensdurst – regional“ hatte Küchenchef Sebastian Albrecht einen alkoholfreien Blanc-de-Blancs-Sekt aus Heitersheimer Weißburgunderreben kredenzt.