Gastronomie in Lörrach: Kulinarischer Rundgang durch Lörrach

„Ne Trunk in Ehre, wer will’s verwehre“, prostete Stadtführerin Ute Schönbett am Freitagnachmittag ihren zwölf Gästen im 20. Stock des Hotels Stadt Lörrach mit einem Trinkspruch Johann Peter Hebels zu. Zum Auftakt der kulinarischen Führung „Erlebnishunger und Wissensdurst – regional“ hatte Küchenchef Sebastian Albrecht einen alkoholfreien Blanc-de-Blancs-Sekt aus Heitersheimer Weißburgunderreben kredenzt.

Mit Mini-Brezeln und Bibeleskäs geht es los Viel Zeit, mit der prickelnden Erfrischung in der Hand den atemberaubenden Blick auf die Stadt zu genießen, war nicht. Denn Schönbett hatte für die dreistündige Führung eine ganze Reihe von Stationen vorbereitet. Zunächst servierte ihr Ehemann am Hebeldenkmal aus einem mitgeführten Leiterwagen Schliengener Mayka-Brezeln mit Bibeleskäs. Die regionale Käsespezialität war einmal aus der Not geboren worden, wie Schönbett berichtete: Um sauer gewordene Milch nicht wegwerfen zu müssen, wurde sie weiterverarbeitet. Das Resultat: ein Quark, der prima zu Laugengebäck schmeckt.

Wo einst schon Rosa Luxemburg eine Rede hielt

Mit feiner Schokolade einer Freiburger Confiserie, die Pia Scholl vor ihrem Café Arabica anbot, ging es weiter. Das Café ist seit vielen Jahren in einem ehemaligen Gasthof untergebracht, dessen Festsaal im ersten Stock früher 500 Menschen fasste. Dort sprach laut Schönbett schon die SPD-Politikerin Rosa Luxemburg (1871 bis 1919) zu den Lörrachern.

Im Restaurant „Vierzehn“ in der Teichstraße hatte Restaurantleiter Patric Götz ein besonderes Schmankerl vorbereitet: eine mit Gorgonzola überbackene Feige auf Kürbiswürfeln. Die Zutaten dazu sowie weitere regionale Lebensmittel findet man dienstags, donnerstags und samstags auf dem benachbarten neuen Markt.

Dort machte Schönbett besonders auf die Läuger-Fassade aufmerksam – die vor zwei Jahren fertiggestellte „Lörracher Wohnzimmerwand“ mit Tapetenmuster und Fotos aus der Stadtgeschichte.

Immer wieder gibt es kulinarische Kostproben

Zwei echte gastronomische Urgesteine am alten Marktplatz sind das Café Pape und der Wilde Mann. Zu dampfendem Kaffee und Hildabrötchen blickte Konditormeister Dominik Hengherr in die Geschichte des Jugendstil-Eckhauses am Rande des alten Marktplatzes zurück. Bevor das Café dort 1903 einzog, war es im Wilden Mann untergebracht – dem ältesten Gasthaus Lörrachs, das seit 1682 besteht und im Zweiten Weltkrieg als Suppenküche diente.

Vom Urgestein bis zur Neueröffnung

Dort zitierte Schönbett den Zeller Mundartdichter Gerhard Jung mit den Worten „E badisch Menü ohne Supp, des gitt’s nit“, als das Team des Wilden Manns eine dampfende Kürbissuppe auftischte. Im Vergleich zu diesem Lörracher Traditionslokal ist das nur ein paar Meter entfernte Geschäft „Vom Fass“ noch ein Newcomer. Jonas Kutzborski, der hier seit 2021 hochwertige Essige, Liköre, Öle und Spirituosen verkauft und dabei besonders auf Nachhaltigkeit setzt, überraschte die Gruppe mit einem säuerlich-süffigen „Dattel Star“. Den Abschluss der dreistündigen kulinarischen Runde machte ein Umtrunk mit Lörracher Weinen sowie regionalen Brot-, Käse- und Wurstspezialitäten in der Touristinformation. Deren Einladung zur zweiten Ausgabe von „Erlebnishunger und Wissensdurst – regional“ kam prächtig an. Für die Führung hätten doppelt so viel Tickets verkauft werden können, als verfügbar waren.