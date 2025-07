Gastronomie in Lörrach: Im „Rosengarten“ steht ein Wechsel an

1 Das Restaurant Rosengarten im Grüttpark soll weiter geführt werden. Der aktuelle Betreiber Fritz Leisinger hört zum Jahresende auf. Foto: Regine Ounas-Kräusel Fritz Leisinger hört zum Jahresende im Restaurant „Rosengarten“ im Grütt auf. Doch es soll weitergehen: Stefan Pregger, Pächter des Gebäudes, und Leisinger suchen eine Nachfolge.







Das Restaurant Rosengarten liegt idyllisch im Grüttpark zwischen Rosenbeeten und Teich. Der Gastronom und Koch Fritz Leisinger, der das Restaurant mit seiner Familie seit 2015 betreibt, serviert hier eine gutbürgerliche, frische Küche für Alt und Jung, für Parkbesucher genauso wie für Hochzeiten und andere Festgesellschaften. Nun will er im „Rosengarten“ und auch in seinem Partyservice „Fritz Gourmet“ aufhören. „Ich arbeite gerne“, sagt der 68-Jährige. Aber er sei in einem Alter, in dem er nichts mehr müsse.