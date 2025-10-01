Gastronomie in Lörrach: Diskussion über die Zukunft des „Schwalbenäscht“

Die Baugenossenschaft lud wieder zum offenen Meinungsaustausch. Nachdem die Veranstaltung im August nahezu eskaliert war, ging es diesmal produktiver zu. Was kam heraus?

Die Tische alle voll besetzt, engagiertes Gemurmel im dampfwarmen Raum des „Schwalbenäscht“. Erwartungsvolle Gesichter der überwiegend älteren Gäste. Rund 50 Interessierte waren der zweiten Einladung der Baugenossenschaft zum offenen Dialog gefolgt: Denn es geht um die Zukunft des „Schwalbenäschts“, jahrelang eine wichtige Adresse für viele Menschen, besonders die vielen Älteren im Quartier.

Warum geschlossen ist Zur Erinnerung: Das 1992 eingerichtete Café-Restaurant in der Unteren Hartmattenstraße steht schon länger in den Schlagzeilen, seit Sommer ist es geschlossen.

Doch warum die Schließung? Das Pächterpaar Narin, mit dem die meisten Gäste offenbar sehr zufrieden waren, hatte für Ende Juli nach nur einem Jahr gekündigt. Es war zu Unstimmigkeiten zwischen Pächter und Baugenossenschaft gekommen, was die Finanzen betraf. Und so stand für viele „Schwalbenäscht“-Fans fest, dass die Baugenossenschaft schuld trage. Auch darum war wohl der erste Dialog-Treff Anfang August eskaliert. „Die Stimmung war echt aufgeheizt“, erinnert sich Geschäftsführer Andreas Heiler.

Viele Senioren hätten nicht geglaubt, dass die Baugenossenschaft tatsächlich an einem Austausch interessiert sei – und zwar ergebnisoffen. Jetzt lobte er die deutlich konstruktivere Atmosphäre am Dienstagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Und betont gegenüber den Versammelten: „Wir machen nichts, was Sie nicht wollen.“

Das „Schwalbenäscht“ war vor allem ein Treffpunkt für ältere Menschen. Es war das einzige Gastroangebot im Quartier, wurde einst als Quartierstreff angelegt. Weiterer wichtiger Aspekt ist das Nebenzimmer: Hier wurden oft nach einer Beerdigung auf dem nahen Friedhof Trauerfeiern abgehalten. Dementsprechend groß war die Aufregung über die Schließung. Sogar eine Unterschriftenliste wurde damals aufgelegt.

Die Baugenossenschaft sei darum sehr um eine Lösung bemüht. Ein neues, verbessertes Angebot an den Pächter habe dieser indes abgelehnt, erklärt Geschäftsführer Andreas Heiler den Besuchern der zweiten Dialog-Veranstaltung.

Daher wurden weitere Angebote eingeholt. Interesse gezeigt hätten vier Gastronomiebetriebe: vom „Italiener“ über ein Pächterpaar aus Föhr bis zu einem Gastrobetrieb, der die badische Küche vertritt. Außerdem habe ein Interessent das Angebot eines Sozial-Cafés mit offenem Konzept abgegeben.

Die Interessenten diskutierten ihre favorisierten Wünsche zunächst in Kleingruppen und wurden später zu Meinungsbeiträgen aufgerufen. Dabei kristallisierte sich als Favorit das Sozial-Café heraus, wobei viele den Wunsch äußerten, nicht allzu sehr oder gar nicht eingebunden zu werden. Was so ein Sozial-Café im Detail bedeutet, darüber herrschte in der anschließenden Diskussionsrunde nämlich etwas Verwirrung.

Wünsche an den Betreiber

Wichtige Wünsche für den künftigen Betreiber: Es soll Kaffee und Kuchen sowie einen Mittagstisch geben, gerne fünf Tage geöffnet haben, jedoch maximal bis 18 Uhr aufgrund des Lärmschutzes. Am Herzen liegt Vielen die mögliche Nutzung des Nebenraums. Auch kreative Vorschläge wurden geäußert: Veranstaltungen wie Vorträge oder Spielenachmittage.

„Ein echter Schock“

In den persönlichen Gesprächen mit den Diskussionsteilnehmern kam indes doch immer wieder die Sehnsucht nach „ihrem alten Schwalbenäscht“ durch. „Das war unsere Stammbeiz“, erklärt eine Seniorin mit Nachdruck. Die Schließung sei ein echter Schock gewesen. „Wo soll man denn sonst hin?“, fragt eine weitere. Ihre Nachbarin ergänzt: „Wir waren entsetzt. Denn hier ist es gemütlich, gut gelegen, man braucht kein Auto und fühlt sich wie Zuhause.“ Andere erkannten klar, dass es für Pächter allgemein schwer sei, und die Finanzierung stimmen müsse.

Der Findungsprozess geht weiter

Nun will die Baugenossenschaft in weitere Gespräche mit den interessierten Pächtern gehen. „Klasse, dass Sie mit uns diesen Findungsprozess weitergehen“, bilanzierte Andreas Heiler. Und verwies darauf, dass sich potenzielle Nutzer des Nebenzimmers gerne an ihn wenden können. „Wir finden eine Lösung.“