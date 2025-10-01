Gastronomie in Lörrach: Diskussion über die Zukunft des „Schwalbenäscht“

Die Baugenossenschaft lud wieder zum offenen Meinungsaustausch. Nachdem die Veranstaltung im August nahezu eskaliert war, ging es diesmal produktiver zu. Was kam heraus?
Die Tische alle voll besetzt, engagiertes Gemurmel im dampfwarmen Raum des „Schwalbenäscht“. Erwartungsvolle Gesichter der überwiegend älteren Gäste. Rund 50 Interessierte waren der zweiten Einladung der Baugenossenschaft zum offenen Dialog gefolgt: Denn es geht um die Zukunft des „Schwalbenäschts“, jahrelang eine wichtige Adresse für viele Menschen, besonders die vielen Älteren im Quartier.