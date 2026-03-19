Gastronomie in Lörrach: Café Pape muss wegen Wasserschadens schließen und baut jetzt um

Das Lörracher Café Pape ist wegen eines größeren Wasserschadens derzeit geschlossen. Jedoch: Der Betreiber macht aus der Not eine Tugend. Tim Heuser nennt Details.

Eigentlich brummt das Café Pape in diesem Tagen. Das traditionsreiche Haus bildet den belebten Eingang zur Fußgängerzone: ein beliebter Ort der Kommunikation mit feinen Backwaren, die neuerdings von der Lörracher Bäckerei Paul geliefert werden. Sobald sich die Sonne blicken lässt, ist auch die Terrasse gut besetzt – indes: Derzeit ruht der Betrieb. Überall leere Stühle im sonnendurchfluteten Außenbereich, im Innern wurde aufgestuhlt, auf den Tischen gestapeltes Geschirr und allerhand Gläser. Vor dem Bogen, der den vorderen Gastraum und den hinten Bereich trennt, hängt eine schwarze Plane. Grund dafür ist ein Wasserschaden.

Ein Schwall Wasser schießt aus der Wand „Wir haben regelrecht gebadet hier unten“, sagt Betreiber Tim Heuser und deutet auf eine vom Fußboden bis zu Raumdecke aufgespitzte Ecke im Übergangsbereich zwischen Theke und Küche. Wer die Hand auf die Wand legt, spürt die Feuchtigkeit. Freigelegt wurde ein Fallrohr. Dieses hat ein Leck. „Und wir haben ewig nichts bemerkt. Die Wand hatte somit genügend Zeit, um sich so richtig vollzusagen“, sagt Heuser mit leicht bissigem Unterton. Denn „die große Überraschung“ sei mit einem Schlag gekommen. „Uns lief auf einmal ein Schwall Wasser aus der Wand über die Theke – nicht nur Tropfen. Wasser kann so brutal sein.“

Der Schaden ist größer als zunächst vermutet

Die Ursache für das Malheur war bald gefunden: Wurde in einem oberen Stockwerk des anno 1903 errichteten Gebäudes das Badewasser abgelassen, trat es im Café aus der Wand. Als Fachleuchte die Wand im Eckenbereich öffneten, wurde ihnen erst bewusst, wie groß der Schaden tatsächlich war, wie Heuser berichtet. So groß, dass der Café-Betreiber noch mit einer mehrwöchigen Schließzeit rechnet. „Ganz ehrlich: Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können. In drei Wochen, in sechs Wochen? Wir wissen es nicht. Es ist alles noch so nass.“ Besonders frustrierend: Die Vor-Osterzeit wäre für den Café-Betrieb eigentlich besonders wichtig, sagt Heuser, „dieser Umsatz geht uns jetzt komplett verloren“.

Das Mobiliar ist weitgehend verschont geblieben

Mit Sorge blickt er dabei in Richtung der mit Kacheln bedecken Wand im Eingangsbereich zur Küche. Denn dieser grenzt an die Ecke an, in der das defekte Fallrohr verläuft. „Wer weiß, was dahinter womöglich noch ist“, sagt Heuser leise und klopft vorsichtig mit der flachen Hand auf eine der jahrzehntealten Kacheln.

Nichtsdestotrotz machen Tim Heuser und seine Partnerin Vivienne Bächle jetzt aus der Not eine Tugend. Sie sind zunächst einmal froh darüber, dass das austretende Wasser das hölzerne Mobilar des Cafés weitgehend verschont hat. Die Getränketheke werde nun ersetzt, die Küche in Teilen ebenfalls.

Das Paar nutzt jetzt die unfreiwillige Pause, um wie geplant die bisherige Backstube in den Café-Bereich zu integrieren. Denn seit einem Monat wird im Pape nicht mehr selbst gebacken, sondern alles von der ebenfalls rein handwerklich arbeitenden Bäckerei Paul als Partner zugekauft. Grund für die Schließung der Pape-eigenen Backstube war der zuletzt massiver Personalmangel. „Doch so haben wir künftig auch ein größeres Angebot, vor allem im Dauergebäck-Bereich: Kekse, Nussecken oder auch Schweinsöhrle zum Beispiel“, freut sich Heuser über die gelungene Partnerschaft mit der Traditionsbäckerei aus der Palmstraße. „So sind wir auch freier und können die Ware tagesaktuell bestellen.“

Bisherige Backstube wird zum Café umgebaut

Die zum Teil mehr als 100 Jahre alten Maschinen aus der Backstube werden übrigens ein zweites Leben im erweiterten Café bekommen. Sie bleiben, was und wo sie sind. Zur Dekoration. Auch eine „richtig schön shabby“ aussehende Anrichte wird den zukünftigen neuen Café-Raum auch weiterhin zieren. „Diese Maschinen sind herrlich. Wunderschöne Mechanik, einfach Vintage“, sagt Heuser, als er eine rund 120 Jahre alte Rührmaschine geradezu liebevoll öffnet und der Blick auf stählerne Zahnräder fällt. 40 bis 60 weitere Sitzplätze soll der in der Backstube entstehende Café-Raum haben. „Dann haben wir drinnen und draußen insgesamt rund 200 Plätze“, rechnet Heuser vor. Bald werde das Café Pape dann wieder wie gewohnt für seine Gäste dasein.

Versicherung übernimmt Löhne des Personals

„Wir geben jetzt nämlich Vollgas und nutzen die Zwangspause, um den Umbau der Backstube durchzuziehen, sodass wir in wenigen Wochen, hoffentlich nach Ostern, quasi komplett neu öffnen können.“

Stille und Leere: Das Café Pape macht eine Zwangspause. Foto: Bernhard Konrad

Sehr dankbar ist das Betreiberpaar übrigens, dass das Personal keine Nachteile aus der unfreiwilligen Schließung zieht. Die Versicherung übernehme die Gehälter Angestellten. „Sie sind derzeit bezahlt freigestellt“, betont Vivienne Bächle, während schon wieder der nächste Handwerker in der Tür des Hauses steht. Denn: Zu tun gibt es im Café derzeit reichlich.