Gastronomie in Lörrach: Café Pape muss wegen Wasserschadens schließen und baut jetzt um

Das Lörracher Café Pape ist wegen eines größeren Wasserschadens derzeit geschlossen. Jedoch: Der Betreiber macht aus der Not eine Tugend. Tim Heuser nennt Details.
Eigentlich brummt das Café Pape in diesem Tagen. Das traditionsreiche Haus bildet den belebten Eingang zur Fußgängerzone: ein beliebter Ort der Kommunikation mit feinen Backwaren, die neuerdings von der Lörracher Bäckerei Paul geliefert werden. Sobald sich die Sonne blicken lässt, ist auch die Terrasse gut besetzt – indes: Derzeit ruht der Betrieb. Überall leere Stühle im sonnendurchfluteten Außenbereich, im Innern wurde aufgestuhlt, auf den Tischen gestapeltes Geschirr und allerhand Gläser. Vor dem Bogen, der den vorderen Gastraum und den hinten Bereich trennt, hängt eine schwarze Plane. Grund dafür ist ein Wasserschaden.