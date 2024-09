Gastronomie in Lauterbach: So geht es in der Brauereigaststätte weiter

So geht es in der Brauereigaststätte weiter

1 Mariana und George Martin erfüllen sich mit der Übernahme der Brauereigaststätte in Lauterbach einen Traum. Foto: Dold

Das ging fix: Thomas und Nicole Brohammer betreiben die Gaststätte Brauerei noch bis Ende September. Nach nur einem Monat Pause für Ausräum- und Umbauarbeiten soll es Anfang November schon weitergehen.









Die neuen Pächter haben Referenzen, die es in sich haben: George Martin, der die Brauerei mit seiner Frau Mariana führen wird, war zuvor Küchenchef in der Berghütte Lauterbad, im Hotel Rose in Baiersbronn und im Hotel Fritz bei Freudenstadt. Dort bekochte er unter anderem die dänische Fußballnationalmannschaft während der Europameisterschaft in Deutschland.