George und Mariana Martin haben sich den Traum von einer eigenen Gaststätte verwirklicht: Das Ehepaar betreibt nun die Brauereigaststätte in Lauterbach. Die Neueröffnung ist am Donnerstag nach gut einem Monat Pause für Ausräum- und Umbauarbeiten erfolgt.

Die Gäste erwartet traditionelle deutsche Küche – anfangs an sieben Tagen in der Woche. Dazu können in der Gaststätte Gruppenfeiern mit bis zu 60 Personen unternommen werden. Für den Sommer sind Aktionen in der Außenanlage geplant.

George Martini war zuvor Küchenchef in der Berghütte Lauterbad, im Hotel Rose in Baiersbronn und im Hotel Fritz bei Freudenstadt. Dort bekochte er unter anderem die dänische Fußballnationalmannschaft während der Europameisterschaft in Deutschland. Nun möchte er die Herzen der Gäste in Lauterbach gewinnen.

Die vorherigen Betreiber der Gaststätte, Thomas und Nicole Brohammer, hatten die Gaststätte Ende September aus personellen und zeitlichen Gründe geschlossen.