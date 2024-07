Am vergangenen Wochenende war es soweit: Die neue Gaststätte im neu gebauten Sportheim der Kickers 09 Lauterbach öffnete ihre Türen. Bürgermeister Jürgen Leichtle überreichte den Betreibern Torsten und Petra Gentner zur Eröffnung einen symbolischen „Wachstumsbaum“.

Die Gaststätte zeichnet sich laut Mitteilung der Gemeinde durch ihre helle, freundliche und moderne Einrichtung aus und bietet einen wunderbaren Ausblick auf den Sportplatz und die umliegende Landschaft von Lauterbach. Die Terrasse lädt bei schönem Wetter zum Verweilen im Freien und natürlich zum Zuschauen bei den Fußballspielen ein.

An jedem Wochenende geöffnet

Torsten und Petra Gentner werden die Gaststätte nicht nur an Spieltagen der Kickers 09 Lauterbach geöffnet haben, sondern auch an jedem Wochenende für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Speisekarte bietet eine Vielzahl an Gerichten, und an Sonntagen wird zusätzlich Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Familie Gentner betreibt die Gaststätte nebenberuflich. Darüber hinaus führen Torsten und Petra Gentner seit vier Jahren einen Catering-Service in der Umgebung, den sie auch weiterhin anbieten werden. Beide sind beruflich in Lauterbach tätig und erhalten dabei die volle und tatkräftige Unterstützung ihrer Familie, wofür sie sehr dankbar sind, heißt es weiter.

Bürgermeister Jürgen Leichtle betonte, wie wichtig solche Initiativen für das Gemeindeleben sind und wünschte der Familie Gentner alles Gute für ihre Zukunft.

„Die neue Gaststätte ist ein wunderbarer Treffpunkt für unsere Bürgerinnen und Bürger und wird sicherlich ein beliebter Ort für gesellige Zusammenkünfte. Wir sind froh und stolz, solch engagierte Unternehmer in unserer Mitte zu haben,“ sagte Bürgermeister Leichtle. „Besonders freuen wir uns auch für die Kickers 09 Lauterbach, die nun nach der langen Umbauphase eine tolle Sportgaststätte direkt am Fußballplatz haben.“