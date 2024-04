Dort flatterte nun eine erfreuliche Nachricht auf den Tisch: Der „Adler“ schnitt beim HolidayCheck-Award erneut sehr gut ab. Bereits in den Jahren 2019 und 2020 sowie 2022 und 2023 erhielt das Team eine Auszeichnung.

Nun landete der „Adler“ auf dem vierten Platz der beliebtesten Hotels in Baden-Württemberg. Deutschlandweit landete der Höhengasthof auf Rang 33.

5,9 von sechs Punkten

Insgesamt erhielt der „Adler“ 5,9 von sechs möglichen Punkten bei den Bewertungen der Hotelgäste. Bewertet wurden Kriterien wie Service, Lage, Zimmer und natürlich die Gastronomie.

„Danke für die tolle Unterstützung und das Vertrauen, das ihr uns geschenkt habt“, heißt es vom „Adler“-Team an die Gäste. Man werde alles geben, um weiterhin so zu bleiben, so das Versprechen.

Der einzige Wermutstropfen: Für den Gold-Award reichte es nicht. Diesen bekommt man für fünf Auszeichnungen in Folge. Allerdings machte da Corona einen Strich durch die Rechnung. Sollte es allerdings so weitergehen mit den Auszeichnungen, ist Gold im Jahr 2027 möglich.

Um für den HolidayCheck Award nominiert zu werden, müssen die Hotels folgende Kriterien erfüllen: Mindestens 50 Bewertungen zwischen dem 1. Dezember 2022 und 30. November 2023; Eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent bei HolidayCheck und keinen Verstoß gegen den Verhaltenskodex.