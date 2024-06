1 Links das Ehepaar Pasieka und rechts das Ehepaar Langbein. Foto: Diebold

Nach zehn Jahren übergibt die derzeitige Pächterfamilie Langbein das Hotel Post an die Familie Pasieka aus Jungingen.









Vor fast genau zehn Jahren kam die Familie Langbein aus Berlin, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das Ehepaar Langbein sind beides gelernte Gastronomen und wollten ihren Traum eines eigenen Hotels in Jungingen verwirklichen. Nun, nach zehn Jahren in Jungingen wird die Familie Langbein den florierenden Betrieb aus familiären Gründen an die Familie Pasieka weitergeben. „Wir haben alles erreicht was wir uns vorgestellt haben und sind darüber sehr glücklich“, sagt Stephanie Langbein mit etwas Wehmut.