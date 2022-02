1 Mehrere Horber Gastronomen tauschten sich am Dienstagabend zu den anstehenden Hochtagen der Fasnet aus. Foto: Gezener

Gastronomen aus Horb sind im Gleis-Süd zusammengekommen, um zu besprechen, wie das Zusammenspiel mit den Narren während der Fasnetszeit aussehen kann.















Horb - An den Decken in den Räumlichkeiten des Gleis Süd hängen schon bunte Girlanden. Unter den kunterbunten Decken sitzen etwa ein Dutzend Wirte aus Horb und tauschen sich eifrig aus. Denn: Der Schmotzige Donnerstag rückt näher und näher!

Symbiose zwischen Zunft und Gastronomie

Vom Schmotzigen Donnerstag, 24. Februar, bis Aschermittwoch, 2. März, soll es in Horb und seinen Teilorten spaßig zur Sache gehen. Horbs City-Manager Thomas Kreidler bringt es auf den Punkt: "Nach der Schlüsselübergabe auf dem Horber Marktplatz geht’s in’s Städtle hinein. Dann wird gegessen, getrunken und Spaß gehabt! Fasnet und Gastronomie gehen Hand in Hand!"

Momentan plane man mit einer 2G-Veranstaltung. "Am Dienstag hat die Landesregierung in der Alarmstufe aber die 3G-Regel im Einzelhandel aufgehoben. Womöglich wird auch mit Hinblick auf Fasnetsveranstaltungen noch gelockert. Wenn dem so sein sollte, werden wir uns natürlich auch an die jeweils geltenden Vorschriften halten. Verordnungen sind ja nie in Stein gemeißelt", sagt Horbs City-Manager.

"2G-Kontrollen sind für uns Gastronomen mit sehr viel Zeitaufwand verbunden", beklagt Carsten Müller, Sprecher der Horb Aktiv-Gastronomen und fügt hinzu: "Wir haben uns deshalb für die ›Bändel-Lösung‹ entschieden. Sie nimmt uns da die sonst ständige und zeitaufwändige Kontrolliererei ab. Wir freuen uns, wenn unsere Gäste dann schon mit dem Bändel zu uns kommen."

Teststellen und Gastronomen geben Bändel aus

Um ein "2G-Bändel" zu erhalten, müsse man einmalig seinen Impf- oder Genesenenausweis entweder im Testzentrum Hinger auf dem Flößerwasen oder im Müllers Testzentrum am Bahnhofsplatz vorzeigen. "Man kann den Bändel aber auch bei den Gastronomen erhalten, die an der Aktion teilnehmen", fügt Müller hinzu.

Von Angi’s Kneiple in der Horber Hirschgasse über den Goldenen Adler und der Kulisse in der Neckarstraße und den Schillerpub in der Schillerstraße bis hin zum Café Haag und zum Gleis Süd am Bahnhofsplatz werden demnach eine ganze Menge Gastronomen in der Kernstadt bei der "Bändel-Kontrolle" mitmachen.

Bändel gelten auch in Horbs Teilorten

Außerdem sollen die "Bändel" auch von Gastronomen in den Teilorten Horbs anerkannt werden. "So kann man mit dem Bändel etwa Martin Straubs Restaraunt ›Straubs Krone‹ in Bildechingen betreten. Oder bei Siggi Hellstern im Adler Dettingen", sagt Thomas Kreidler. Weitere Lokale könnten noch hinzukommen. Kreidler: "Jeder darf sich anschließen. Wenn Gastronomen Interesse an der ›Bändel-Idee‹ haben, dürfen sie sich gerne bei mir melden."

Gleis-Süd-Wirt Carsten Müller: "Wir haben in Horb ja eine sehr bunte Gastronomie. Wir sind so verschieden. Das wird eine tolle Geschichte. Zum Aperitif gehen die Leute dann in dieses Lokal, zum essen dann anderswohin, und getrunken wird dann nochmal anderswo. Das wird richtig toll!"

Auch Michaela Kronenbitter vom Ordnungsamt der Stadt Horb freut sich auf die Zeit zwischen dem 24. Februar und dem 2. März, zeigt aber die Grenzen des Möglichen auf: "Eine wilde Fasnets-Party mit Live-Musik, Club-Atmosphäre und vollen Tanzflächen wird es in Horb auch in diesem Jahr nicht geben." Die Horber Narren können also auch in diesem Jahr die Stadt nicht so unsicher machen wie noch in den guten alten Zeiten. "So wird es jetzt beispielsweise keine Hexenbar auf dem Flößerwasen geben", merkt Kreidler an.

Musik soll für Stimmung sorgen

Dennoch wolle man im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für möglichst gute Stimmung sorgen. Carsten Müller: "Im Gleis Süd wird aus der Musikanlage dann auch Fasnetsmusik ertönen. Und es wird mit Sicherheit auch etwas lauter als sonst!" Musik wird es am Schmotzigen Donnerstag auch auf dem Marktplatz geben, wenn die Stadtkapelle Horb ihr Können zum Besten geben wird.

Wenn sich später Musiker auf der Straße oder in einer Kneipe zufällig über den Weg laufen, soll es auch "absolut in Ordnung" sein, wenn diese zusammen musizieren, erläutert Michaela Kronenbitter. "Es muss aber spontan und ungeplant sein. Es darf nichts Organisiertes sein. Es darf keine Absprachen geben. Das wäre rechtlich nicht zulässig", erklärt Kronenbitter. Ein "freies Ziehen" von Musikern sei aber sehr wohl möglich.

Kappenabend im Adler Dettingen per Live-Stream verfolgen

Übrigens: Am Samstag, 26. Februar, gibt es ein ganz besonderes Narren-Highlight! Dann bieten Akteure der Narrenzunft Horb nämlich ab 20 Uhr zwei Stunden reinste Unterhaltung an! Der Kappenabend findet im Adler Dettingen statt und wird auf dem Youtube-Kanal der Narrenzunft Horb per Live-Stream übertragen werden – auch in manchen Horber Kneipen und Lokalen. "Da wird es dann so eine Art Public Viewing geben. Das wird richtig, richtig toll", freuen sich Kreidler und Müller.

Info: Wo kann man feiern?

City-Manager Thomas Kreidler: "Wir werden nächste Woche das gemeinsame Plakat für die Fasnet in Druck geben müssen. Nicht alle Gastronomen haben beim Gipfel schon erklärt, ob sie dabei sind. Einige haben keinen Fernseher für das Live-Streaming vom Fasnets-Samstag. Andere sagen: Ohne Tanzen ist das keine Fasnet. Fakt ist: In der Woche des Schmodo gibt es noch mal einen Treff mit dem Gesundheitsministerium. Möglicherweise lockert sich noch etwas. Ich bin da persönlich aber skeptisch."

Bisher unter anderem am Schmodo "Spaß in der Baiz" und dem "Kappen-Viewing" dabei: Angis Kneiple, Gleis Süd, Landgaststätte Priorberg. Kö 23-Wirt Bernd Rausch: "Am Schmodo muss ich renovieren. Am Samstag sind wir aber durch. Da gibt es bei uns Kappenabend mit dem Public-Viewing. Auch am Rosenmontag lassen wir Fasnetsmusik laufen." Martin Straub (Straubs Krone): "Die Schlüsselübergabe ist auf unserem Parkplatz mit Außenbewirtung. Kappen-Viewing wird es nicht geben. Es ist noch alles in der Schwebe." Das Quartier 77, so Gastronom Johannes Kiefer, hat bisher für Schmodo und Samstag nichts geplant.

Narrenrat Peter Renz: "Die Veranstaltung am Fasnetssamstag im Adler Dettingen steht, die Technik zum ›Kappen Viewing‹ steht auch. An diesem Wochenende starten die Proben vor Ort!"