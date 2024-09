Gastronomie in Horb

1 Kellner Ali vom Dolce Vita sagt: „Der Deckel ist hoch begehrt bei den Gästen. Wir müssen wohl demnächst ein Pfand einführen, sonst haben wir bald keine mehr.“ Foto: Jürgen Lück

Mit seinem Bierdeckel-Konzept macht ein Wirt aus Horb das Biertrinken stressfreier. Im Mittelalter schützte das Konzept Leben, jetzt vor Wespen. Kellner Ali: „Das Ding ist so begehrt – ich glaube, wir müssen bald ein Pfand einführen.“









Gleich am ersten Arbeitstag bin ich in die Bierfalle getappt. Natürlich alkoholfrei. Ich genieße gerade mein chinesisches Essen, da fällt eine Wespe in das Hefeglas. Guten Durst!