Gastronomie in Horb: Horbs Inselspitze wird jetzt ganz rauschig

1 Rauschbart-Wirt Michael Singer hat jetzt den Biergarten auf der Inselspitze übernommen. Der Name steht auch schon: „Neckar-Rauschen.“ Foto: Jürgen Lück

Rauschbart-Wirt Michael Singer übernimmt mit dem „Flößer 77“ die Außengastro am Neckar in Horb. Er checkt schon, ob er die Fahne nutzen kann. Singer: „Die Rauschbart-Vollsperrung war für mich der Auslöser.“









Link kopiert



Ortstermin mit Rauschbart-Wirt Michael Singer an der Inselspitze in Horb. Er geht gleich an die Fahnenstangen am Neckarufer und checkt, ob man hier auch so einfach wie oben an Deutschlands schönstem Biergarten einfach die Flagge hissen kann. Als weit sichtbares Zeichen für alle: Der Rauschbart hat auf.