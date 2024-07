Endlich wieder ein Café am Marktplatz Horb

Gastronomie in Horb

1 Nicole Volckmann richtet pünktlich zum Brückensommer die Manufaktur „Valeria“ ein. Mit Kerzen, Makramee und Töpferwaren will sie den Marktplatz beleben. Foto: Jürgen Lück

Wie Nicole Volckmann und ihr Mann Mirko eine besonders schmerzliche Lücke schließen. Warum die Kunsthandwerkerin jetzt die ehemalige Metzgerei zum neuen Treffpunkt machen will.









Eine Kult-Gastro im Stuttgarter Westen heißt „Die Metzgerei“. Und Nicole Volckmann aus Mecklenburg-Vorpommern will so etwas auch in Horb schaffen. Indem sie mit ihrem Mann Mirko eine schmerzhafte Lücke auf dem Marktplatz Horb schließt.