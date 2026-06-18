Gastronomie in Hechingen: Altstadtkneipe Fecker könnte wieder öffnen - was geplant ist

Für das Hechinger Integrationszentrum Refugio ist zum Jahresende Schluss. Als möglichen Nachfolger hat der AK Asyl das leer stehende Gasthaus Fecker im Visier.
Mittlerweile ist es amtlich: Für das Hechinger Integrations- und Begegnungszentrum Refugio im ehemaligen Hotel Klaiber am Obertorplatz ist im Dezember 2026 Schluss. „Ja, es ist definitiv. Wir müssen zum Jahresende raus“, bestätigt Geschäftsführerin Almut Petersen gegenüber unserer Redaktion. Der Zollernalbkreis werde das auf drei Jahre angelegte Projekt nicht verlängern.