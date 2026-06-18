Gastronomie in Hechingen: Altstadtkneipe Fecker könnte wieder öffnen - was geplant ist

Für das Hechinger Integrationszentrum Refugio ist zum Jahresende Schluss. Als möglichen Nachfolger hat der AK Asyl das leer stehende Gasthaus Fecker im Visier.

Mittlerweile ist es amtlich: Für das Hechinger Integrations- und Begegnungszentrum Refugio im ehemaligen Hotel Klaiber am Obertorplatz ist im Dezember 2026 Schluss. „Ja, es ist definitiv. Wir müssen zum Jahresende raus“, bestätigt Geschäftsführerin Almut Petersen gegenüber unserer Redaktion. Der Zollernalbkreis werde das auf drei Jahre angelegte Projekt nicht verlängern.

Hoffnungen auf Refugio-Weiterbetrieb haben sich zerschlagen Zerschlagen haben sich die noch zu Jahresbeginn geäußerten Hoffnungen, der stattliche Mietpreis für die Immobilie ließe sich drücken, oder es würden sich neue Partner – sei es im Hechinger Rathaus oder in der Wirtschaft – für einen Weiterbetrieb des vielfach gepriesenen und preisgekrönten integrativen Modellprojekts finden.

Die Flüchtlingszahlen gehen landauf, landab zurück, Willkommenskultur ist nicht mehr en vogue, alle staatlichen Ebenen gucken in leere Kassen – da geht auch einem „Leuchtturm“ das Licht aus.

Petersen: „Wir suchen eine neue Bleibe“

Gleichwohl sind der AK Asyl, die „Omas gegen Rechts“, das Team der Deutschlehrerinnen und -lehrer, das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte und all die anderen zivilgesellschaftlichen Akteure aus Hechingen, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren am Obertorplatz einen neuen, integrativen und weltoffenen Treffpunkt aufgebaut haben, fest entschlossen, die Flamme am Glimmen zu halten. „Fakt ist: Wir suchen eine neue Bleibe“, sagt Almut Petersen. Für die Unterrichts- und Begegnungsräume, am liebsten auch für die Gastronomie, nicht aber für das Wohnheim, für das es gegenwärtig keinen Bedarf mehr gibt.

Was für die „neue Bleibe“ die bevorzugte Lösung ist, gurren mittlerweile die Tauben von den Hechinger Altstadt-Dächern: das Fecker, die Kultkneipe an der Ecke Schloßstraße/Marktstraße, die seit anderthalb Jahren verwaist ist, seit die beliebten Wirtinnen Pe Gantenbein-Mayer und Sandy Hirlinger den Zapfhahn aus der Hand gegeben haben. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt Almut Petersen, dass eine mögliche Fecker-Wiederbelebung aktuell Gegenstand einer „Machbarkeitsprüfung“ sei und man sich in intensiven, vielversprechenden Gesprächen mit der Hausbesitzer-Familie befinde.

Entscheidung übers Fecker frühestens im Juli

Bis zu einer Entscheidung, ob hopp oder topp, dürften jedoch noch ein paar Wochen ins Land gehen. Almut Petersen hofft auf ein Votum in einer Mitgliederversammlung des AK Asyl im Laufe des Juli.

Das Integrations- und Begegnungszentrum Refugio im ehemaligen Hechinger Hotel-Café Klaiber ist ein landesweit beachtetes Modellprojekt des Zollernalbkreises. Mehrere Geflüchtete, wie Servicekraft Koffi Adjoyi aus dem Togo, haben in der Gastronomie eine feste Anstellung erhalten. Ende 2026 ist freilich Schluss damit. Foto: Hardy Kromer

Erhebliche Investitionskosten stehen an

Beim Abklopfen, ob das Vorhaben gelingen kann, dürften der Zustand und die Größe der Räume des Altstadthauses Schloßstraße 8 eine entscheidende Rolle spielen. Bekanntlich hat die Kneipe seit Anfang 2025 keine Küche mehr, und auch die (Elektro-)Technik im Haus bedarf einer näheren Überprüfung. Und dass die Wiederbelebung eines Altbaus selten ohne böse Überraschungen abgeht, ist eine Binsenweisheit. Erhebliche Investitionskosten drohen jedem potenziellen Nachpächter, bevor er einziehen kann. Schon deshalb hatten viele Hechingerinnen und Hechinger die Hoffnung auf ein Fecker-Comeback bereits begraben.

Ziel: ein Zuhause für viele Hechinger

Ein solches – von vielen Hechinger Kneipengängern sehnsüchtig erwartet – ist nun nicht mehr ausgeschlossen. Die „kleine Kneipe“, der der Hechinger Kameramann Julian Wirth und die Regisseurin Else de Waal im vergangenen Jahr ein filmisches Denkmal gesetzt haben, könnte bei günstigem Verlauf tatsächlich wieder ihre Türen öffnen und – so die Idee des Arbeitskreises Asyl – wieder ein Ort werden, an dem sich viele Hechinger zu Hause fühlen können.

Reminiszenz an vergangene Zeiten: Ausgelassen gefeiert wurde im meist proppenvollen Fecker gerne und oft. Das ist eine – nicht gestellte – Szene aus dem Dokumentarfilm „Eine kleine Kneipe“. Foto: Large Vision Films

Idealerweise soll das wohlgemerkt nicht nur für das aktuelle Refugio-Stammpublikum gelten, sondern für eine breitere Öffentlichkeit – auch wenn dafür, realistisch betrachtet, ein paar soziokulturelle Barrieren überwunden werden müssen. Nein, so verlautet aus dem Refugio, ein AK-Asyl-Vereinsheim soll das Fecker nicht werden, sondern ein Bürgerprojekt, das von vielen Mitmachern getragen werden müsste. Und eine Einrichtung, die auch als Quartierszentrum fungieren und zur weiteren Belebung des Marktplatz-Umfeldes beitragen könnte.

Je mehr Helfer, desto längere Öffnungszeiten

An wie vielen Wochentagen und zu welchen Zeiten eine wiederbelebte Fecker-„Bürgerkneipe“ geöffnet werden könnte, hängt dem Vernehmen nach maßgeblich davon ab, wie groß der Kreis an aktiven Helferinnen und Helfern sein wird, der sich um den Betrieb der Gaststätte kümmert. Auch das ist noch Gegenstand der laufenden Machbarkeitsprüfung.

Möglichst viel vom Refugio mitnehmen

Die Initiatoren wünschen sich, möglichst viele der Komponenten, die das Refugio ausmachen, mitzunehmen. Dazu gehören die gut etablierten Veranstaltungsformate sowie die Stammtische und Gruppentreffs, die sich gebildet haben, aber auch die Außengastronomie im Biergarten und der sommerliche Eisverkauf.

Am neuen Ort beibehalten werden sollen auf jeden Fall auch die Deutschkurse sowie die Beratungs- und Begegnungsangebote für Migranten, die das Kerngeschäft des AK Asyl ausmachen. Im Fecker böte sich dafür vornehmlich das erste Obergeschoss an, an den Vormittagen und zu anderen Schließzeiten der Kneipe aber auch der Gastraum und der Nebenraum.

Verglichen mit dem Refugio dürfte sich der Charakter des Hauses in jedem Fall schon dadurch ändern, dass keine Geflüchteten im Haus wohnen, die dreimal täglich verpflegt werden. Das würde sich auch im Betriebskonzept widerspiegeln, das verstärkt auf eine Öffnung für breitere gesellschaftliche Gruppen auszurichten wäre.

Ob es klappen wird?

Ob das ehrgeizige Vorhaben umgesetzt werden kann, wie ein Bürgerkneipen-Projekt fürs Fecker in Hechingen ankäme – all das muss sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Die Perspektive sieht jedenfalls spannend aus.