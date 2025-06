Gastronomie in Haigerloch

Mitten im Herzen Haigerlochs pulsiert das Leben im Café Charlott Foto: Reiband/Kost Gastronomin Juliane Haid betreibt das Café Charlott in der historischen Altstadt in Haigerloch. Damit hat sie sich einen Traum erfüllt.







Es ist ein Schmuckstück in der kleinen Altstadt von Haigerloch und eine der wenigen Einkehrmöglichkeiten, die noch übrig geblieben sind. Haigerloch ist immer eine Reise wert und ein Besuch im Café Charlott auch. Das liegt nicht nur am Gebäude, das aus dem 17.Jahrhundert stammt und dessen „krummen“ Boden, sondern auch und vor allem an der Betreiberin.