Vielleicht bereits im Oktober könnte der „Hasen“ am Hindenburgplatz wieder öffnen.

Seit Ende Mai steht der Geislinger Gasthof „Hasen“ am Hindenburgplatz leer. Die Wirtsleute Dettori haben damals nach elf Jahren ihre Pizzeria geschlossen.

Nun tut sich aber etwas in den Räumen: Auf die Scheiben ist in roter Schrift „Neueröffnung ab Oktober“ geklebt. Tatsächlich hat sich wohl ein neuer Pächter für den gastronomischen Betrieb gefunden. Welche Speisen es darin geben soll – vielleicht wieder italienische? – und manches andere ist aber noch offen. Zumindest würde eine Neueröffnung einen Leerstand weniger an der Geislinger Ortsdurchfahrt bedeuten.